Оборонительная доктрина Болгарии предусматривает защиту от России

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СОФИЯ, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов подтвердил, что оборонительная доктрина страны направлена против России. Как сообщает агентство BGNES, соответствующее заявление глава правительства сделал в понедельник перед журналистами после официального открытия представительства Европейского инвестиционного банка в Софии.
"Так как Болгария является членом НАТО, а НАТО своим основным военным противником считает Россию, то наша оборонительная доктрина направлена против нее", - сказал Борисов.
"В доктрине НАТО Россия указана как основная угроза - это я и сказал, это и написано в докладе (о состоянии национальной безопасности - прим. ТАСС). В то же время мы говорим о том, что должны хорошо и прагматично работать, чтобы иметь русских туристов, чтобы иметь интерконнектор с Россией для европейского газового хаба, чтобы вместе бороться против терроризма", - подчеркнул премьер-министр.
Борисов добавил, что намерен работать над отменой антироссийских санкций во время председательства Болгарии в Совете Европы. "Мы должны работать политически, дипломатично, чтобы во время нашего председательства (в первой половине 2018 года - прим. ТАСС) были отменены санкции, чтобы спало напряжение между Европой и Россией. Не знаю, успеем ли решить эту очень сложную задачу, но будем пробовать".