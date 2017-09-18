Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вокруг Эйфелевой башни возводится пуленепробиваемая стена для безопасности туристов

Международная панорама
18 сентября, 15:39 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Толщина бронированного стекла составит пять см, оно будет способно выдерживать попадание пуль из автоматов и стальные осколки

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Работы по сооружению вокруг площадки у основания Эйфелевой башни прозрачной пуленепробиваемой стены начались в понедельник. Знаменитое создание Эйфеля, успешно простоявшее и в Первую, и во Вторую мировую войну, теперь приходится защищать от террористов, чтобы обеспечить безопасность посетителей.

Смотрите также

В Париже полиция задержала возле Эйфелевой башни подозрительного человека

AFP: напавший на охрану у Эйфелевой башни мужчина хотел совершить теракт

СМИ: вооруженный ножом мужчина пытался прорваться на Эйфелеву башню

Двойные разнесенные трехметровые стены отделят башню от набережной Сены с северо-западной стороны, а также того небольшого автомобильного проезда, который находится с юго-восточной стороны и проходит у кромки Марсова поля. Толщина бронированного стекла составит пять см, и оно будет способно выдерживать попадание пуль из автоматов армейского образца, и стальные осколки в случае использования террористами взрывных устройств.

Кроме того, в тех местах, где к башне примыкают красивые парковые сады, будут установлены дополнительные металлические заборы. Решено сделать их высотой в 3 м 24 см - с намеком на цифру реальной высоты башни - 324 м. Два сада, которые попадут в огороженный периметр, будут облагорожены.

Забор за €25 млн

Строительство обойдется Обществу эксплуатации Эйфелевой башни в целом в €25 млн. Запланировано, что после подготовительных работ прозрачные стены начнут устанавливать 5 октября. Весь защитный комплекс должен быть завершен 13 июля 2018 года, за день до салюта в день национального праздника 14 июля.

В настоящее время архитектурная достопримечательность окружена забором с несколькими пропускными пунктами, оснащенными металлодетекторами. Первое капитальное заграждение было создано в дни Чемпионата мира по футболу 2015 года. Его внешний вид вызывал критику и со стороны местных жителей, и со стороны туристов. Последним заборы мешали делать снимки у подножия башни.

Как заметила газета Le Figaro, "в настоящее время с точки зрения эстетики все это сооружение больше всего напоминает таможенный контрольно-пропускной пункт какого-нибудь аэропорта".

Эстетика на высоте

Новое ограждение разработал архитектор Дитмар Фейштингер. Высокую оценку получил его предыдущий проект - ажурный мост в форме полумесяца в Нормандии, который ведет через большую бухту к монастырю Мон-Сен-Мишель.

Решено, что подход к Эйфелевой башне будет осуществляться со стороны двух боковых садов, а не проезжей части, как сейчас. Предполагается, что это должно отчасти помешать попыткам террористов использовать автомобили, чтобы протаранить всегда многочисленную здесь толпу. Также запланировано повысить безопасность зоны входа бетонными надолбами по краям тротуаров.

В то же время, несмотря на все оборудование территории у туристической достопримечательности, эксперты предупреждают, что "до нулевого уровня" риск террористической атаки свести таким образом все равно не удастся.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Космические пророчества Циолковского
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
2
Худрук Тбилисского театра оперы и балета: Зураба Соткилаву похоронят в Тбилиси
3
Пенсии с 1 января 2018 года будут проиндексированы на 3,7%
4
Правительство Севастополя ушло в отставку
5
В Киеве заявили, что число миротворцев на востоке Украины должно достигать 60 тыс. человек
6
"Казалось, Зураб - вечный": соболезнования в связи со смертью оперного певца
7
Суд постановил освободить из-под стражи подсудимых по делу о беспорядках в Одессе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама