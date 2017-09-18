Вокруг Эйфелевой башни возводится пуленепробиваемая стена для безопасности туристов

ПАРИЖ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Работы по сооружению вокруг площадки у основания Эйфелевой башни прозрачной пуленепробиваемой стены начались в понедельник. Знаменитое создание Эйфеля, успешно простоявшее и в Первую, и во Вторую мировую войну, теперь приходится защищать от террористов, чтобы обеспечить безопасность посетителей.

Двойные разнесенные трехметровые стены отделят башню от набережной Сены с северо-западной стороны, а также того небольшого автомобильного проезда, который находится с юго-восточной стороны и проходит у кромки Марсова поля. Толщина бронированного стекла составит пять см, и оно будет способно выдерживать попадание пуль из автоматов армейского образца, и стальные осколки в случае использования террористами взрывных устройств.

Кроме того, в тех местах, где к башне примыкают красивые парковые сады, будут установлены дополнительные металлические заборы. Решено сделать их высотой в 3 м 24 см - с намеком на цифру реальной высоты башни - 324 м. Два сада, которые попадут в огороженный периметр, будут облагорожены.

Забор за €25 млн

Строительство обойдется Обществу эксплуатации Эйфелевой башни в целом в €25 млн. Запланировано, что после подготовительных работ прозрачные стены начнут устанавливать 5 октября. Весь защитный комплекс должен быть завершен 13 июля 2018 года, за день до салюта в день национального праздника 14 июля.

В настоящее время архитектурная достопримечательность окружена забором с несколькими пропускными пунктами, оснащенными металлодетекторами. Первое капитальное заграждение было создано в дни Чемпионата мира по футболу 2015 года. Его внешний вид вызывал критику и со стороны местных жителей, и со стороны туристов. Последним заборы мешали делать снимки у подножия башни.

Как заметила газета Le Figaro, "в настоящее время с точки зрения эстетики все это сооружение больше всего напоминает таможенный контрольно-пропускной пункт какого-нибудь аэропорта".

Эстетика на высоте

Новое ограждение разработал архитектор Дитмар Фейштингер. Высокую оценку получил его предыдущий проект - ажурный мост в форме полумесяца в Нормандии, который ведет через большую бухту к монастырю Мон-Сен-Мишель.

Решено, что подход к Эйфелевой башне будет осуществляться со стороны двух боковых садов, а не проезжей части, как сейчас. Предполагается, что это должно отчасти помешать попыткам террористов использовать автомобили, чтобы протаранить всегда многочисленную здесь толпу. Также запланировано повысить безопасность зоны входа бетонными надолбами по краям тротуаров.

В то же время, несмотря на все оборудование территории у туристической достопримечательности, эксперты предупреждают, что "до нулевого уровня" риск террористической атаки свести таким образом все равно не удастся.