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Помощник президента объяснил, почему Трамп назвал Ким Чен Ына "человеком-ракетой"

Международная панорама
18 сентября, 15:03 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Президент США так назвал лидера КНДР из-за проведения ракетных испытания, пояснил Герберт Макмастер

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ВАШИНГТОН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "человеком-ракетой", потому что КНДР проводит ракетные испытания. Так помощник главы государства по национальной безопасности Герберт Макмастер объяснил в воскресенье в эфире телеканалов ABC и Fox News выбор прозвища для председателя Госсовета республики.

"Поговорил вчера вечером с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Спросил его, как поживает человек-ракета" - отметил Трамп на своей странице в Twitter.

"По всей видимости, да", - сказал Макмастер, отвечая на вопрос ведущего, писал ли американский лидер о Ким Чен Ыне. "Потому что Северная Корея запускает ракеты", - пояснил помощник президента. По его словам, не стоит насмехаться над этими ракетами, "потому что они представляют большую угрозу для всех". Помощник президента США вновь призвал к "максимальному давлению (на КНДР - прим. ТАСС) с помощью санкций". По его словам, США рассматривают все варианты урегулирования кризиса вокруг Корейского полуострова.

КНДР осуществила 15 сентября очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. По данным южнокорейских и американских вооруженных сил, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Согласно выводам Пентагона, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Оно было проведено лишь через четыре дня после того, как СБ ООН принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Ким Чен Ын Мун Чжэ Ин Трамп, Дональд Макмастер, Герберт
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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