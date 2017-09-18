Суд постановил освободить из-под стражи подсудимых по делу о беспорядках в Одессе

ОДЕССА, 18 сентября. /ТАСС/. Суд в Черноморске принял решение освободить из-под стражи пятерых сторонников "антимайдана", которые проходили в качестве обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года.

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"Суд не признал доказательства обвинения и постановил отпустить всех подсудимых в зале суда", - зачитал судья, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где собирались подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Затем сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. Радикалы окружили здание и подожгли его. Людей, которые пытались спастись от огня, радикалы забрасывать камнями, бутылками с зажигательной смесью, а также избивали. Жертвами событий 2 мая стали 48 человек, более 240 получили ранения. Власти объявили зачинщиками беспорядков 22 человека и арестовали исключительно сторонников "антимайдана".