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Белый дом: США останутся в Парижском соглашении по климату только в случае его пересмотра

Международная панорама
18 сентября, 16:59 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, сентября. /ТАСС

Ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон сообщил, что Вашингтон может остаться участником этого документа только при определенных условиях

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ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты останутся участниками Парижского соглашения по климату только в том случае, если оно будет отвечать интересам США. Об этом заявил журналистам представитель Белого дома по итогам состоявшейся в Нью-Йорке встречи директора Национального экономического совета при главе государства Гэри Кона с министрами энергетики и иностранных дел ряда стран.

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"Мы выходим из Парижского соглашения, если только мы не сможем участвовать в нем на более выгодных для Соединенных Штатах условиях. Эта позиция была ясно озвучена во время завтрака", - сказал представитель администрации.

Ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон в эфире телеканала CBS сообщил, что Вашингтон может остаться участником этого документа, если Вашингтону будут обеспечены подходящие условия.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата, состоявшейся во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Парижское соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истечет в 2020 году.

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Выход США из Парижского соглашения по климату
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