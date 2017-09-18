Лукашенко будет наблюдать за учением "Запад-2017" на полигоне под Борисовом

МИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет наблюдать за одним из главных эпизодов проходящего белорусско-российского учения "Запад-2017" на 227-м общевойсковом полигоне (Борисовский) 20 сентября.

Об этом сообщается в понедельник на сайте президента.

"Планируется, что глава государства будет наблюдать за одним из главных эпизодов проходящего учения на 227-м общевойсковом полигоне (Борисовский), - отмечается в сообщении. - Кроме президента на полигоне ожидается присутствие представителей высшего командования Вооруженных Сил Российской Федерации, руководства интеграционных структур - Союзного государства, СНГ, ОДКБ, а также иностранных наблюдателей и дипломатов".

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России. В них принимают участие около 12,7 тыс. военных. Лукашенко неоднократно заявлял, что предстоящие учения являются открытыми для огромного количества международных наблюдателей.