Хейли: декларацию о реформе ООН подписали 128 стран

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Почти 130 стран подписали предложенную Соединенными Штатами декларацию о реформе ООН. Об этом заявила в понедельник постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли, открывая встречу высокого уровня по реформе ООН с участием американского президента Дональда Трампа.

"128 стран подписали декларацию по состоянию на сегодняшнее утро, и мы продолжаем подсчет", - сказала дипломат, объявившая, что в истории ООН "настал новый день" и в работе всемирной организации "наступят изменения". По ее словам, такой уровень поддержки инициативы США позволит добиться, что крайне необходимые реформы будут проведены.

По информации ТАСС, в число стран, не подписавших декларацию, входят Россия, Китай и Франция, являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН. Как сообщила Хейли, в общей сложности документ не поддержали 70 стран. Она подчеркнула, что США будут добиваться единодушной поддержки своей инициативы, так как понимают, насколько важен консенсус при принятии решений в ООН.

Подготовленная США декларация из 10 пунктов призывает генсека ООН Антониу Гутерриша "начать эффективную и целесообразную реформу" организации. "Мы поддерживаем генерального секретаря в деле внесения конкретных изменений в структуру ООН с целью лучше согласовывать свою работу по гуманитарной помощи, развитию и поддержанию мирных инициатив", - говорится в проекте документа, выдержки из которого привело агентство Reuters.

Декларация, в частности, требует от секретариата ООН сократить штат сотрудников всемирной организации, в том числе ее основных органов. Как заявила в понедельник Хейли, декларация призвана активизировать усилия Гутерриша "по повышению эффективности, подотчетности и открытости организации".

Представляя Трампа, постпред США отметила, что он, будучи бизнесменом, "видит огромный потенциал" в организации и "привержен созданию более эффективной ООН, которая будет больше сосредоточена на обеспечении мира, безопасности и уважения прав человека".