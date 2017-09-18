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CNN: родственники Майкла Флинна собирают пожертвования на его адвокатов

Международная панорама
18 сентября, 18:28 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, сентября. /ТАСС

По данным источника телекомпании, родные бывшего помощника президента США не будут принимать средства от окружения американского лидера

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НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Родственники бывшего помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна объявили о начале сбора добровольных пожертвований на оплату его судебных издержек, связанных с проводимым в отношении него расследованием по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход прошлогодней предвыборной кампании в США. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

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"Различные расследования, связанные с президентскими выборами, стали огромным финансовым бременем для нашего брата Майкла и его семьи, - говорится в уведомлении, распространенном родственниками Флинна. - Огромные расходы на юристов и другие расходы намного превышают возможности этой семьи". Как указывается в сообщении, добровольные взносы на оплату судебных издержек Флинна могут перечислять только граждане США. Осведомленный источник сообщил телекомпании CNN, что родственники Флинна не будут принимать средства от окружения Трампа.

Флинн занял пост помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности в январе этого года, однако спустя месяц вынужден был подать в отставку, поскольку якобы недостаточно полно информировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. После ухода Флинна с поста американские СМИ сообщили о том, что он ранее зарегистрировался в минюсте США в качестве "иностранного агента" и представлял интересы Турции.

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Темы
Отставка помощника Трампа Майкла Флинна
Персоны
Флинн, Майкл Трамп, Дональд Кисляк, Сергей Иванович
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