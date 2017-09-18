Гутерриш: бюрократия является одной из самых серьезных проблем в ООН

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Бюрократия является одной из наиболее серьезных проблем, затрудняющих работу ООН. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

"Кто-то недавно меня спросил, что не дает мне уснуть ночью. Мой ответ был простым: "Бюрократия". Структурная разобщенность, запутанные процедуры, бесконечная волокита", - сказал он в штаб-квартире ООН на встрече, посвященной реформам во всемирной организации.

"Даже если бы кто-то попытался навредить ООН, то он не смог бы придумать ничего лучше, чем ввести некоторые из тех правил, которые мы придумали сами, - добавил Гутерриш. - Я даже сам иногда спрашиваю себя, нет ли заговора с целью разработать как раз такие нормы, которые не были бы эффективными".

Генсек подчеркнул, что цель ООН заключается в том, чтобы "служить интересам людей, погрязших в нищете, изолированных, страдающих во время конфликтов и ущемленных в правах". Он указал, что всемирную организацию необходимо менять. "Чтобы служить интересам людей, которых мы поддерживаем, и которые поддерживают нас, нам нужно быть более оперативными и эффективными, гибкими и менее затратными", - отметил Гутерриш.