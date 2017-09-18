Южная Корея и США проведут в октябре маневры с участием атомного авианосца

СЕУЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Республика Корея и Соединенные Штаты проведут в начале октября маневры с участием американского авианосца в ответ на ракетно-ядерную угрозу со стороны КНДР.

Как сообщило в понедельник агентство Yonhap, соответствующий доклад южнокорейского министерства национальной обороны представлен в Национальном собрании (парламенте) страны.

Отмечается, что со стороны США в маневрах примет участие ударная группа ВМС во главе с атомным авианосцем Carl Vinson или Ronald Reagan. Не исключено, что к учениям присоединится также Япония, добавляет агентство.

КНДР провела 15 сентября очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над островом Хоккайдо в сторону Тихого океана. Согласно выводам Пентагона, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Испытание было проведено спустя четыре дня после того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении КНДР.