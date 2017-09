Тиллерсон не стал комментировать данные, что КНДР получила ракетное топливо из РФ и КНР

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отказался давать комментарии по поводу утверждений о том, что КНДР получила ракетное топливо, использованное в ходе недавних испытаний, из России и Китая.

"У меня никаких комментариев на этот счет нет", - лаконично сказал в понедельник шеф американской дипломатии, когда журналист попросил его на встрече с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж откликнуться на публикацию в газете The New York Times на эту тему. Переговоры руководителей внешнеполитических ведомств США и Индии прошли в Нью-Йорке в гостинице Palace на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По свидетельству The New York Times, американская разведка считает, что ракетное топливо, применявшееся при недавних испытаниях, КНДР смогла получить в России и Китае.

Тиллерсон также констатировал, что ему в ближайшие дни в Нью-Йорке множество раз представится возможность обсудить кризис вокруг ядерных и ракетных разработок КНДР с зарубежными коллегами. "И, мне кажется, [адресованные Пхеньяну] резолюции Совета Безопасности ООН говорят сами за себя, [излагают] консенсусную точку зрения на то, что нужно сделать Северной Корее, чтобы исправить ситуацию", - подчеркнул госсекретарь США.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.