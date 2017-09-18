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Дональд Трамп и Си Цзиньпин условились усилить давление на КНДР

Международная панорама
18 сентября, 19:37 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, сентября. /ТАСС

Президент США и председатель КНР обсуждали "полное пренебрежение" мировым сообществом со стороны КНДР, сообщила пресс-служба Белого дома

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ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг КНДР, условившись усилить давление на Пхеньян. Об этом по итогам беседы двух лидеров сообщила пресс-служба Белого дома.

Там отметили, что Трамп и Си Цзиньпин обсуждали "полное пренебрежение" мировым сообществом со стороны КНДР, а также ее "попытки дестабилизировать северо-восточную Азию".

"Оба лидера заявили о стремлении максимально усилить давление на Северную Корею посредством решительного применения резолюций Совета Безопасности ООН", - добавили в Белом доме.

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Персоны
Си Цзиньпин Трамп, Дональд
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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