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Генсек ООН планирует в течение недели провести встречу с главой МИД КНДР

Международная панорама
18 сентября, 20:18 дата обновления: 18 сентября, 20:35 UTC+3

Ли Ён Хо прибудет в Нью-Йорк, чтобы поучаствовать в общеполитической дискуссии Генассамблеи

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ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует в течение недели провести встречу с главой МИД КНДР Ли Ён Хо, который прибудет в Нью-Йорк для участия в общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи.

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Об этом в понедельник журналистам сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Ожидается, что он проведет встречу с министром иностранных дел КНДР", - сказал он.

Согласно предварительной программе общеполитической дискуссии, выступление главы северокорейского МИД состоится 22 сентября во второй половине дня по нью-йоркскому времени.

В показанном в понедельник интервью телекомпании Би-би-си Гутерриш предупредил, что кризис вокруг КНДР может перерасти в войну, и призвал избежать этого опасного сценария. Генсек ООН подчеркнул необходимость политического урегулирования конфликта. В последние месяцы административный глава всемирной организации неоднократно выражал готовность оказать содействие в налаживании диалога с КНДР, однако подчеркивал, что ждет инструкций на этот счет от Совета Безопасности.

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Персоны
Гутерриш, Антониу
Темы
Генассамблея ООН Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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