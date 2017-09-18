Генсек ООН планирует в течение недели провести встречу с главой МИД КНДР

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует в течение недели провести встречу с главой МИД КНДР Ли Ён Хо, который прибудет в Нью-Йорк для участия в общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи.

Об этом в понедельник журналистам сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Ожидается, что он проведет встречу с министром иностранных дел КНДР", - сказал он.

Согласно предварительной программе общеполитической дискуссии, выступление главы северокорейского МИД состоится 22 сентября во второй половине дня по нью-йоркскому времени.

В показанном в понедельник интервью телекомпании Би-би-си Гутерриш предупредил, что кризис вокруг КНДР может перерасти в войну, и призвал избежать этого опасного сценария. Генсек ООН подчеркнул необходимость политического урегулирования конфликта. В последние месяцы административный глава всемирной организации неоднократно выражал готовность оказать содействие в налаживании диалога с КНДР, однако подчеркивал, что ждет инструкций на этот счет от Совета Безопасности.