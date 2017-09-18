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Генсек ООН на встрече с Лавровым планирует обсудить ситуацию в Сирии и на Украине

Международная панорама
18 сентября, 20:14 дата обновления: 18 сентября, 20:50 UTC+3

Не уточняется, когда именно пройдут переговоры с главой МИД РФ

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ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведет на этой неделе встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он собирается обсудить с ним ряд вопросов, в том числе ситуацию на Украине и в Сирии, а также ближневосточную проблематику в целом. Об этом заявил в понедельник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.

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© REUTERS/Yevgeny Volokin

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"Есть ряд насущных вопросов, которые нужно обсудить с Российской Федерацией: Сирия, Украина, ситуация на Ближнем Востоке в целом и многие другие", - сказал он.

Дюжаррик не уточнил, когда именно пройдут переговоры с Лавровым. Ожидается, что встреча состоится после выступления российского министра на Генеральной Ассамблее ООН 21 сентября.

Дюжаррик также подтвердил, что в течение недели генсек ООН планирует встретиться с президентом Украины Петром Порошенко. Он не уточнил, что именно будет обсуждаться на переговорах, призвав дождаться сообщения для печати по его итогам.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении международной миссии на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что это произойдет только при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение миротворцев возможно и не только на линии соприкосновения.

Подготовленный Россией проект резолюции, предусматривающий размещение миссии ООН на Украине, находится на рассмотрении Совета Безопасности всемирной организации. Как сообщил в воскресенье ТАСС постпред РФ при ООН Василий Небензя, делегации Украины и США после первого обсуждения текста заявили, что не готовы с ним работать. При этом украинская сторона, возможно, внесет в Совбез собственный проект резолюции, предусматривающий отправку миротворцев ООН в Донбасс.

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Персоны
Гутерриш, Антониу Лавров, Сергей Викторович Небензя, Василий Алексеевич Путин, Владимир Владимирович
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