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CNN: спецназовцы США оказались поблизости от якобы места удара ВКС РФ в Сирии

Международная панорама
18 сентября, 20:31 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, сентября. /ТАСС

По информации телекомпании, американские представители предполагают, что авиаудар мог быть ошибкой пилота

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НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Группа американских спецназовцев находилась неподалеку от города Дейр-эз-Зор вблизи района, по которому в субботу якобы нанесла удар российская авиация. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на двух не названных по именам американских представителей.

По словам одного из них, группа американских спецназовцев "находилась по крайней мере в нескольких милях" от места, где упали бомбы. В результате авиаудара ранения якобы получили бойцы из состава подразделения оппозиционных властям в Дамаске "Сирийских демократических сил".

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Американские представители, по сообщению телекомпании, рассматривают возможность того, что авиаудар по району вблизи от места нахождения американских военнослужащих мог быть ошибкой пилота или случайным отклонением боеприпасов от цели, а не намеренной акцией.

По словам американских официальных лиц, отметила телекомпания, эта ситуация демонстрирует опасности, которые возникают в условиях, когда российская авиация, сирийские правительственные войска, а также пользующиеся поддержкой США формирования и американские военнослужащие действуют в непосредственной близости в восточной Сирии.

В воскресенье Минобороны РФ опровергло заявление Пентагона об ударе ВКС по сирийской оппозиции под Дейр-эз-Зором, отметив, что удары наносятся только по целям запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). О границах операции против боевиков в этом районе США были заранее предупреждены по официальным каналам, заявил представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

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