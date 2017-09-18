CNN: спецназовцы США оказались поблизости от якобы места удара ВКС РФ в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Группа американских спецназовцев находилась неподалеку от города Дейр-эз-Зор вблизи района, по которому в субботу якобы нанесла удар российская авиация. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на двух не названных по именам американских представителей.

По словам одного из них, группа американских спецназовцев "находилась по крайней мере в нескольких милях" от места, где упали бомбы. В результате авиаудара ранения якобы получили бойцы из состава подразделения оппозиционных властям в Дамаске "Сирийских демократических сил".

Американские представители, по сообщению телекомпании, рассматривают возможность того, что авиаудар по району вблизи от места нахождения американских военнослужащих мог быть ошибкой пилота или случайным отклонением боеприпасов от цели, а не намеренной акцией.

По словам американских официальных лиц, отметила телекомпания, эта ситуация демонстрирует опасности, которые возникают в условиях, когда российская авиация, сирийские правительственные войска, а также пользующиеся поддержкой США формирования и американские военнослужащие действуют в непосредственной близости в восточной Сирии.

В воскресенье Минобороны РФ опровергло заявление Пентагона об ударе ВКС по сирийской оппозиции под Дейр-эз-Зором, отметив, что удары наносятся только по целям запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). О границах операции против боевиков в этом районе США были заранее предупреждены по официальным каналам, заявил представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.