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Трамп продлил полномочия властей США по борьбе с финансированием террористов

Международная панорама
18 сентября, 20:41 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, сентября. /ТАСС

Речь идет об указе, подписанном Джорджем Бушем - младшим, который дает федеральным властям возможность, например, арестовывая активы тех, кто совершил или может совершить теракт

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ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на год особый режим, введенный 23 сентября 2001 года и направленный на борьбу с терроризмом в связи с сохраняющейся террористической угрозой. Копию соответствующего письма главы государства, адресованного Конгрессу, в понедельник распространила пресс-служба Белого дома.

В тексте отмечается, что "кризис, вызванный крупными терактами", совершенными 11 сентября 2001 года, так и не был разрешен, он все еще "создает необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов". "В связи с этим я принял решение о необходимости продления режима чрезвычайного положения", - говорится в письме.

Речь идет об указе, который был подписан экс-президентом Джорджем Бушем - младшим 23 сентября 2001 года. Он дает возможность федеральным властям бороться с финансированием терроризма, в том числе арестовывать активы тех, кто совершил или может с высокой долей вероятности совершить теракт. Эти меры также могут распространяться и на тех, кто оказывает поддержку экстремистам.

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Персоны
Трамп, Дональд Буш, Джордж (младший)
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