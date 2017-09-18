Трамп продлил полномочия властей США по борьбе с финансированием террористов

Продолжение телефонных атак: неизвестные "минируют" гостиницы, ТЦ и здания администрацийПроисшествия 18 сентября, 20:36
Мутко: тренер сборной России Базаревич достойно и грамотно отработал на Евробаскете-2017Спорт 18 сентября, 20:22
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 годаМеждународная панорама 18 сентября, 20:17
Суд арестовал предполагаемую пособницу замглавы ФСИНПроисшествия 18 сентября, 20:15
Мутко: Россия пока не планирует проводить чемпионат мира по пляжному футболуСпорт 18 сентября, 20:11
Linkin Park сыграет в октябре концерт в память о Честере БеннингтонеКультура 18 сентября, 20:11
Базаревич примет решение о будущем в сборной РФ по баскетболу после беседы с КириленкоСпорт 18 сентября, 20:01
Трамп: США привержены преобразованию ООН в эффективную силу укрепления мираМеждународная панорама 18 сентября, 19:52
Вице-президент "Спартака": ответственность за результаты с команды никто не снималСпорт 18 сентября, 19:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на год особый режим, введенный 23 сентября 2001 года и направленный на борьбу с терроризмом в связи с сохраняющейся террористической угрозой. Копию соответствующего письма главы государства, адресованного Конгрессу, в понедельник распространила пресс-служба Белого дома.
В тексте отмечается, что "кризис, вызванный крупными терактами", совершенными 11 сентября 2001 года, так и не был разрешен, он все еще "создает необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов". "В связи с этим я принял решение о необходимости продления режима чрезвычайного положения", - говорится в письме.
Речь идет об указе, который был подписан экс-президентом Джорджем Бушем - младшим 23 сентября 2001 года. Он дает возможность федеральным властям бороться с финансированием терроризма, в том числе арестовывать активы тех, кто совершил или может с высокой долей вероятности совершить теракт. Эти меры также могут распространяться и на тех, кто оказывает поддержку экстремистам.