Министерская встреча "шестерки" и Ирана пройдет 20 сентября

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БРЮССЕЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Министерская встреча "шестерки" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) и Ирана по реализации соглашения о ядерной программе Тегерана пройдет 20 сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.
Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза, распространенном в понедельник в Брюсселе.
"Министерская встреча "шестерки" и Ирана по имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) пройдет в Нью-Йорке 20 сентября 2017 года под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини", - отмечается в нем.
"Министерской встрече будет предшествовать встреча политдиректоров "шестерки" и Ирана 19 сентября под председательством генсека внешнеполитической службы Хельги Шмидт от имени верховного представителя ЕС", - говорится в заявлении.
Иран и "шестерка" в 2015 году достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.