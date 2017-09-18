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Мэй: Канада и Британия будут вместе обучать украинских военнослужащих с 2018 года

Международная панорама
18 сентября, 21:04 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 18, сентября. /ТАСС

Премьер уточнила, что западные инструкторы, в частности, будут обучать украинских снайперов

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ОТТАВА, 18 сентября. /ТАСС/. Британские и канадские военные инструкторы начнут совместное обучение военнослужащих Украины со следующего года. Об этом в понедельник сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на совместной пресс-конференции с главой правительства Канады Джастином Трюдо в Оттаве, где она находится с официальным визитом.

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"Мы усилим наше военное сотрудничество в Восточной Европе - сказал она. - Мы достигли соглашения о принятии конкретных шагов в этом направлении путем совместного обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины с начала будущего года". Мэй добавила, что это будет первая миссия британских военных, которую они проведут с коллегами из другой страны на территории Украины. Премьер уточнила, что западные инструкторы, в частности, будут обучать украинских снайперов.

Кроме того, Мэй сообщила, что канадские и британские военные в октябре проведут совместные маневры в Латвии, где сейчас находится батальон НАТО под управлением Канады. "Канада и Великобритания также усилят сотрудничество в борьбе с киберпреступностью, терроризмом и экстремизмом, в том числе путем обмена разведданными", - сказал премьер-министр.

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Персоны
Мэй, Тереза Трюдо, Джастин
Темы
Кризис на Украине
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