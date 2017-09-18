Мэй: Канада и Британия будут вместе обучать украинских военнослужащих с 2018 года

Продолжение телефонных атак: неизвестные "минируют" гостиницы, ТЦ и здания администрацийПроисшествия 18 сентября, 20:36
Мутко: тренер сборной России Базаревич достойно и грамотно отработал на Евробаскете-2017Спорт 18 сентября, 20:22
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 годаМеждународная панорама 18 сентября, 20:17
Суд арестовал предполагаемую пособницу замглавы ФСИНПроисшествия 18 сентября, 20:15
Мутко: Россия пока не планирует проводить чемпионат мира по пляжному футболуСпорт 18 сентября, 20:11
Linkin Park сыграет в октябре концерт в память о Честере БеннингтонеКультура 18 сентября, 20:11
Базаревич примет решение о будущем в сборной РФ по баскетболу после беседы с КириленкоСпорт 18 сентября, 20:01
Трамп: США привержены преобразованию ООН в эффективную силу укрепления мираМеждународная панорама 18 сентября, 19:52
Вице-президент "Спартака": ответственность за результаты с команды никто не снималСпорт 18 сентября, 19:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОТТАВА, 18 сентября. /ТАСС/. Британские и канадские военные инструкторы начнут совместное обучение военнослужащих Украины со следующего года. Об этом в понедельник сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на совместной пресс-конференции с главой правительства Канады Джастином Трюдо в Оттаве, где она находится с официальным визитом.
"Мы усилим наше военное сотрудничество в Восточной Европе - сказал она. - Мы достигли соглашения о принятии конкретных шагов в этом направлении путем совместного обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины с начала будущего года". Мэй добавила, что это будет первая миссия британских военных, которую они проведут с коллегами из другой страны на территории Украины. Премьер уточнила, что западные инструкторы, в частности, будут обучать украинских снайперов.
Кроме того, Мэй сообщила, что канадские и британские военные в октябре проведут совместные маневры в Латвии, где сейчас находится батальон НАТО под управлением Канады. "Канада и Великобритания также усилят сотрудничество в борьбе с киберпреступностью, терроризмом и экстремизмом, в том числе путем обмена разведданными", - сказал премьер-министр.