Мэй: Канада и Британия будут вместе обучать украинских военнослужащих с 2018 года

ОТТАВА, 18 сентября. /ТАСС/. Британские и канадские военные инструкторы начнут совместное обучение военнослужащих Украины со следующего года. Об этом в понедельник сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на совместной пресс-конференции с главой правительства Канады Джастином Трюдо в Оттаве, где она находится с официальным визитом.

"Мы усилим наше военное сотрудничество в Восточной Европе - сказал она. - Мы достигли соглашения о принятии конкретных шагов в этом направлении путем совместного обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины с начала будущего года". Мэй добавила, что это будет первая миссия британских военных, которую они проведут с коллегами из другой страны на территории Украины. Премьер уточнила, что западные инструкторы, в частности, будут обучать украинских снайперов.

Кроме того, Мэй сообщила, что канадские и британские военные в октябре проведут совместные маневры в Латвии, где сейчас находится батальон НАТО под управлением Канады. "Канада и Великобритания также усилят сотрудничество в борьбе с киберпреступностью, терроризмом и экстремизмом, в том числе путем обмена разведданными", - сказал премьер-министр.