Смертник на мотоцикле подорвал себя на северо-востоке Сирии

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ТАСС, 18 сентября. Вооруженная вылазка предпринята террористом из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в понедельник в городе Камышлы на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило агентство SANA.
По его информации, смертник на мотоцикле подорвал себя на улице Сияхий в центре города. В результате теракта среди мирных жителей есть пострадавшие, их число уточняется.
Камышлы (720 км от Дамаска) расположен в провинции Хасеке, где создана автономная курдская администрация.