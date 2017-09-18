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Смертник на мотоцикле подорвал себя на северо-востоке Сирии

Международная панорама
18 сентября, 21:26 UTC+3 ТАСС

В результате ЧП пострадали мирные жители

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 сентября. Вооруженная вылазка предпринята террористом из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в понедельник в городе Камышлы на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, смертник на мотоцикле подорвал себя на улице Сияхий в центре города. В результате теракта среди мирных жителей есть пострадавшие, их число уточняется.

Камышлы (720 км от Дамаска) расположен в провинции Хасеке, где создана автономная курдская администрация.

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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