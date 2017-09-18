Трамп: США вскоре решат, что делать с иранской ядерной сделкой

Продолжение телефонных атак: неизвестные "минируют" гостиницы, ТЦ и здания администрацийПроисшествия 18 сентября, 20:36
Мутко: тренер сборной России Базаревич достойно и грамотно отработал на Евробаскете-2017Спорт 18 сентября, 20:22
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 годаМеждународная панорама 18 сентября, 20:17
Суд арестовал предполагаемую пособницу замглавы ФСИНПроисшествия 18 сентября, 20:15
Мутко: Россия пока не планирует проводить чемпионат мира по пляжному футболуСпорт 18 сентября, 20:11
Linkin Park сыграет в октябре концерт в память о Честере БеннингтонеКультура 18 сентября, 20:11
Базаревич примет решение о будущем в сборной РФ по баскетболу после беседы с КириленкоСпорт 18 сентября, 20:01
Трамп: США привержены преобразованию ООН в эффективную силу укрепления мираМеждународная панорама 18 сентября, 19:52
Вице-президент "Спартака": ответственность за результаты с команды никто не снималСпорт 18 сентября, 19:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Американская администрация намерена вскоре принять решение относительно того, что делать с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), нацеленным на урегулирование проблемы иранского атома.
Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.
"Увидите очень скоро", - ответил американский лидер, когда у него на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху журналист поинтересовался, какие именно действия в отношении СВПД собирается предпринять правительство США. Стенограмму высказываний Трампа распространил присутствовавший на встрече пресс-пул Белого дома.
Ранее американские власти обвинили Тегеран в нарушении духа и буквы СВПД. В связи с этим Вашингтон планировал добиваться более жесткого выполнения условий данной договоренности. Переговоры Трампа и Нетаньяху состоялись в гостинице Palace в Нью-Йорке на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
СВПД был согласован группой "пять плюс один" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) с Тегераном в июле 2015 года. Трамп прежде неоднократно критиковал это соглашение. В авторской статье, опубликованной в сентябре 2015 года на страницах газеты USA Today, республиканец фактически обещал в случае избрания главой администрации США предпринять попытку перезаключить соглашение о СВПД на новых условиях.