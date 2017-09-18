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Трамп: США вскоре решат, что делать с иранской ядерной сделкой

Международная панорама
18 сентября, 20:57 UTC+3 ООН ООН 18, сентября. /ТАСС

Такое заявление американский лидер сделал на встрече с премьером Израиля

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ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Американская администрация намерена вскоре принять решение относительно того, что делать с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), нацеленным на урегулирование проблемы иранского атома.

Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Увидите очень скоро", - ответил американский лидер, когда у него на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху журналист поинтересовался, какие именно действия в отношении СВПД собирается предпринять правительство США. Стенограмму высказываний Трампа распространил присутствовавший на встрече пресс-пул Белого дома.

Ранее американские власти обвинили Тегеран в нарушении духа и буквы СВПД. В связи с этим Вашингтон планировал добиваться более жесткого выполнения условий данной договоренности. Переговоры Трампа и Нетаньяху состоялись в гостинице Palace в Нью-Йорке на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

СВПД был согласован группой "пять плюс один" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) с Тегераном в июле 2015 года. Трамп прежде неоднократно критиковал это соглашение. В авторской статье, опубликованной в сентябре 2015 года на страницах газеты USA Today, республиканец фактически обещал в случае избрания главой администрации США предпринять попытку перезаключить соглашение о СВПД на новых условиях.

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Персоны
Трамп, Дональд Нетаньяху, Биньямин
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США Иран Израиль
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