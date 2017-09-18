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Пушилин: Украина и США выступили за продолжение войны, отвергнув инициативу России в ООН

Международная панорама
18 сентября, 21:36 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 18, сентября. /ТАСС

Глава делегации ДНР на переговорах в Минске уверен, что инициатива РФ оказалась неприемлема для действующей украинской власти и ее партнеров

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ДОНЕЦК, 18 сентября. /ТАСС/. Отказ Украины и США работать над текстом российского проекта резолюции о размещении в Донбассе контингента ООН для поддержки миссии ОБСЕ демонстрирует их истинные намерения реализовать в регионе подобие "хорватского сценария". Об этом в понедельник заявил глава делегации провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах в Минске Денис Пушилин.

"Отказ Украины и США от работы над текстом резолюции по миссии ООН в Донбассе, предложенной Россией, раскрывает истинные мотивы западных партнеров. Такие действия красноречиво говорят о том, чего же на самом деле хотят Петр Порошенко и его американские друзья", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

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Пушилин уверен, что инициатива России оказалась неприемлема для действующей украинской власти и ее партнеров. "Их интересует исключительно силовой вооруженный вариант возврата Донбасса под свой контроль. Такой новый "хорватский сценарий" с введением миротворцев на всю территорию Донбасса, подконтрольного республикам, и силовое решение конфликта чужими руками. Украина уже продемонстрировала недоговороспособность и демонстративно саботирует выполнение своих обязательств на политическом треке", - пояснил он.

Полпред констатировал, что Киев и Вашингтон фактически выступили "за продолжение обстрелов, за продолжение гражданской войны".

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября сообщил, что Россия внесет в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении международных миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе для защиты сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что отправка сил ООН возможна только после отвода сторонами вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Позже было достигнута договоренность, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ проводит инспекционные поездки.

В интервью ТАСС постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что США и Украина выразили неготовность работать по тексту проекта российской резолюции о размещении охранной миссии ООН в Донбассе, при этом Киев может представить альтернативный документ.

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Персоны
Небензя, Василий Алексеевич Путин, Владимир Владимирович
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