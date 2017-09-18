Испания объявила посла КНДР персоной нон грата

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ТАСС, 18 сентября. Власти Испании попросили посла КНДР покинуть страну до 30 сентября. Соответствующее заявление сделало в понедельник министерство иностранных дел на своей официальной странице в Twitter.
"Сегодня был вызван посол КНДР, ему сообщили о том, что он объявлен персоной нон грата и должен покинуть страну до 30 сентября", - говорится в сообщении.
КНДР осуществила 15 сентября очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2,2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. Согласно выводам Пентагона, была испытана ракета средней дальности. Испытание было проведено через четыре дня после того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию об ужесточении ограничений в отношении Пхеньяна.
#CoreadelNorte: hoy, convocado el Embajador de #RPDC, se le ha comunicado que es persona non grata. Deberá cesar funciones antes del 30/9— Exteriores (@MAECgob) 18 сентября 2017 г.