Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тиллерсон обсудил с главами МИД Индии и Японии ситуацию вокруг КНДР и вопросы торговли

Международная панорама
18 сентября, 22:14 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, сентября. /ТАСС

Участники встречи поддержали "твердую решимость мирового сообщества выступать против незаконных действий КНДР", сказала Хезер Науэрт

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел в понедельник на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встречу с главами МИД Индии и Японии Сушмой Сварадж и Таро Коно в рамках трехстороннего американо-японо-индийского диалога. Как сообщила журналистам начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, встреча в таком формате прошла уже во второй раз.

Смотрите также

Тиллерсон не стал комментировать данные, что КНДР получила ракетное топливо из РФ и КНР

Косачев: заявления Тиллерсона о военном решении проблемы КНДР вызывают сожаление

Тиллерсон рассказал, как Россия и Китай могут оказать давление на КНДР

В ходе встречи, отметила она, обсуждались проблемы "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" и была подчеркнута "важность обеспечения свободы навигации и полетов авиации, а также свободного перемещения товаров в регионе и по всему миру, включая Южно-Китайское море".

Участники встречи, продолжала Науэрт, поддержали "твердую решимость мирового сообщества выступать против незаконных действий КНДР, как то отражено в резолюции 2375 Совета Безопасности ООН, и призвали к продолжению международных усилий, нацеленных на прекращение ядерной и ракетной программ КНДР".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Коно, Таро Тиллерсон, Рекс
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР Индия Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В результате взрыва в центре Луганска жертв нет
2
CNN: спецназовцы США оказались поблизости от якобы места удара ВКС РФ в Сирии
3
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
4
Минобороны РФ назвало политизированными претензии о нарушении воздушных границ Литвы
5
Порошенко объявил о размещении Украиной облигаций на $3 млрд
6
Хейли: декларацию о реформе ООН подписали 128 стран
7
На юге Москвы неизвестные расстреляли гражданина Азербайджана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама