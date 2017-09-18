Тиллерсон обсудил с главами МИД Индии и Японии ситуацию вокруг КНДР и вопросы торговли

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ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел в понедельник на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встречу с главами МИД Индии и Японии Сушмой Сварадж и Таро Коно в рамках трехстороннего американо-японо-индийского диалога. Как сообщила журналистам начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, встреча в таком формате прошла уже во второй раз.
В ходе встречи, отметила она, обсуждались проблемы "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" и была подчеркнута "важность обеспечения свободы навигации и полетов авиации, а также свободного перемещения товаров в регионе и по всему миру, включая Южно-Китайское море".
Участники встречи, продолжала Науэрт, поддержали "твердую решимость мирового сообщества выступать против незаконных действий КНДР, как то отражено в резолюции 2375 Совета Безопасности ООН, и призвали к продолжению международных усилий, нацеленных на прекращение ядерной и ракетной программ КНДР".