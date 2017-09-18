Глава Пентагона заявил, что США направят в Афганистан еще более 3 тыс. военных

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты направят в Афганистан дополнительные 3 тыс. военнослужащих. Об этом, как сообщило в понедельник агентство Reuters, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

О подписании приказа, предусматривающего отправку дополнительного воинского контингента в Афганистан, Мэттис сообщил журналистам еще 31 августа. Однако тогда он не уточнил, сколько еще военнослужащих США перебрасывается в эту южноазиатскую страну и какой будет их общая численность.

Численность американского воинского контингента в Афганистане сейчас составляет около 11 тыс. человек.