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Глава Пентагона заявил, что США направят в Афганистан еще более 3 тыс. военных

Международная панорама
18 сентября, 22:38 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, сентября. /ТАСС

Численность американского воинского контингента в Афганистане сейчас составляет около 11 тыс. человек

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ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты направят в Афганистан дополнительные 3 тыс. военнослужащих. Об этом, как сообщило в понедельник агентство Reuters, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

О подписании приказа, предусматривающего отправку дополнительного воинского контингента в Афганистан, Мэттис сообщил журналистам еще 31 августа. Однако тогда он не уточнил, сколько еще военнослужащих США перебрасывается в эту южноазиатскую страну и какой будет их общая численность.

Численность американского воинского контингента в Афганистане сейчас составляет около 11 тыс. человек.

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Мэттис, Джеймс
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