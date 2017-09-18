Сеул и Вашингтон обсудили возможность возвращения ядерного оружия в Южную Корею

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис обсудил со своим южнокорейским коллегой Сон Ён Му возможность возвращения на Корейский полуостров тактического ядерного оружия. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

По его данным, Мэттис не указал, рассматривает ли Вашингтон этот шаг на данный момент.

Ранее Сон Ён Му заявлял, что следует рассмотреть возможность возвращения американского тактического ядерного оружия на территорию Республики Корея для защиты от КНДР. Вместе с тем, как полагают эксперты, такой шаг может существенно увеличить риск возникновения случайного конфликта в регионе.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.