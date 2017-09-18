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В Израиле появилась первая постоянная американская военная база

Международная панорама
18 сентября, 23:24 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 18, сентября. /ТАСС

По информации израильских военных, на базе будут дислоцированы на постоянной основе десятки американских солдат

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сентября. /ТАСС/. Первая постоянная американская военная база начала функционировать в понедельник на территории Израиля. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Сегодня армия сообщает о ключевом этапе в развитии отношений между Израилем и Вашингтоном - открытии постоянной военной базы США на израильской земле, расположенной на базе израильских военно-воздушных сил на юге еврейского государства", - говорится в сообщении.

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"Мы впервые учредили в Государстве Израиль постоянную военную базу США под американским флагом", - заявил командир Управления авиационной обороны израильской армии генерал Цвика Хаймович, чьи высказывания цитирует армейская пресс-служба. По информации военных, на базе, которая расположена на территории Школы воздушной обороны израильской армии, будут дислоцированы на постоянной основе десятки американских солдат.

"После двух лет, ушедших на ее создание, база предоставит пространство для того, чтобы ВВС Израиля и американская целевая группа могли совместно работать по улучшению обнаружения, перехвата и развертывания в области воздушной обороны при одновременном укреплении сотрудничества", - отметили израильские военные. В армейской пресс-службе добавили, что "американская база - это военная зона США, которая будет работать в соответствии с руководящими принципами и нормами Армии обороны Израиля".

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