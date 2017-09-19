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Трамп намерен проводить в Вашингтоне военный парад в День независимости

Международная панорама
19 сентября, 0:04 UTC+3 ООН ООН 18, сентября. /ТАСС

Как пояснил американский лидер, на мысль о необходимости организации такого парада его натолкнула летняя поездка в Париж

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© EPA/Julien de Rosa

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. США планируют в будущем устраивать военный парад в Вашингтоне по случаю Дня независимости, который празднуется 4 июля. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник на встрече со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, передает пресс-служба Белого дома.

Как пояснил американский лидер, на мысль о необходимости организации такого парада его натолкнула летняя поездка в Париж. Глава администрации США находился в столице Франции в числе почетных гостей на крупном военном параде, который состоялся на Елисейских полях 14 июля в честь Национального дня страны. "Мы можем устроить 4 июля что-то подобное в Вашингтона на Пенсильвания-авеню - во многом из-за того, что я наблюдал [в Париже]", - сказал Трамп.

"Мы действительно думаем об организации по-настоящему великого парада с целью демонстрации своей военной мощи 4 июля на Пенсильвания-авеню. <...> Я поговорю с [начальником аппарата сотрудников Белого дома отставным] генералом [Джоном] Келли и всеми остальными причастными к этому лицами, посмотрим, сможем ли мы это сделать в нынешнем году", - отметил президент США. Он, по всей видимости, имел в виду будущий год.

"Но мы, разумеется, начнем это делать", - добавил Трамп.

Торжества по случаю Дня независимости проходят в американской столице ежегодно. Они включают в себя в том числе парад с участием воинских подразделений, концерт у Конгресса США и вечерний салют.

Переговоры президентов США и Франции по полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошли в Нью-Йорке в гостинице Palace.

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Трамп, Дональд Макрон, Эмманюэль
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