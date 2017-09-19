В ООН начинаются общие прения Генассамблеи

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Общеполитическая дискуссия (общие прения) 72-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН начинается во вторник в Нью-Йорке с участием более 130 глав государств и свыше 100 министров иностранных дел. В течение пяти дней они будут обсуждать вопросы предотвращения и урегулирования конфликтов, борьбы с последствиями изменения климата, социально-экономического развития и другие глобальные проблемы современности.

В предстоящую неделю на трибуну Генассамблеи поочередно поднимутся представители 193 государств - членов ООН, Ватикана и Палестины, наделенных статусом наблюдателей при всемирной организации, а также Европейского союза. Как сообщили в понедельник ТАСС в секретариате ООН, ожидается, что в работе форума примут участие 90 глав государств и 39 глав правительств.

Первые выступления Гутерриша и Трампа

Общие прения начнутся с выступлений генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя 72-й сессии ГА Мирослава Лайчака. Первым из мировых лидеров слово возьмет президент Бразилии Мишел Темер, что является данью многолетней традиции. Дело в том, что именно представитель этого латиноамериканского государства - глава МИД Бразилии Освальдо Аранья - руководил работой первой и второй спецсессий Генассамблеи в 1947 году.

Следом за Темером на трибуну ГА впервые поднимется президент США Дональд Трамп. Хотя для Гутерриша эти общие прения также являются первыми на занимаемом сейчас посту (он, как и Трамп, вступил в должность в январе), именно выступление американского лидера привлекает наибольшее внимание СМИ и общественности в этом году.

Как сообщил в воскресенье госсекретарь США Рекс Тиллерсон, в своей речи Трамп коснется ситуации вокруг КНДР, ядерной сделки с Ираном, угрозы международного терроризма, а также "выступит в защиту неприступности демократических ценностей". Кроме того, отметил Тиллерсон, президент США изложит свое видение реформ, необходимых ООН. Днем ранее в Нью-Йорке по инициативе США прошел форум, посвященный реформе всемирной организации.

В общей сложности в первый день дебатов запланированы выступления 37 ораторов, включая лидеров Армении, Афганистана, Бразилии, Египта, Израиля, Литвы, Польши, Турции, Узбекистана, Франции, ЮАР, эмира Катара и принца Монако. Во второй день выступят 29 человек, включая президентов Азербайджана, Ирана и Украины, а также премьер-министров Великобритании и Японии.

На 21 сентября запланировано выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова. Согласно предварительному расписанию общих прений, в тот же день речи произнесут лидеры Грузии, Ирака, Йемена, Кипра, Ливана, Сербии, Южной Кореи, а также министры иностранных дел Белоруссии, Казахстана и Китая. В пятницу с трибуны ООН обратится премьер-министр Молдавии Павел Филип, который, скорее всего, затронет тему присутствия российских войск в Приднестровье, а также главы МИД Австрии, Кубы и Объединенных Арабских Эмиратов. В тот же день ожидается выступление главы МИД КНДР Ли Ён Хо, к которому будет приковано большое внимание в связи с обострением ситуации на Корейском полуострове.

В субботу запланированы выступления глав МИД Боливии, Индии, Саудовской Аравии и Сирии, а в последний день общих прений, 25 сентября, к Генассамблее обратятся менее 10 человек, в том числе представители Ватикана и Туркмении.

В то же время наблюдатели отмечают отсутствие на общеполитической дискуссии ряда мировых лидеров, в том числе президентов РФ и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро, председателя КНР Си Цзиньпина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, премьер-министра Индии Нарендры Моди. От участия в форуме также отказалась государственный советник и министр иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи, фактически являющаяся политическим лидером страны, которая охвачена насилием.

Комментируя отсутствие Путина на общих прениях, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в этом нет ничего необычного. По его словам, в этом году график президента не позволил ему принять участие в сессии Генассамблеи.

Добровольное ограничение по времени

Секретариат ООН рекомендует ораторам ограничить свою речь 15 минутами. Чтобы выступающий знал, как долго он общается с аудиторией, трибуна в зале Генассамблеи оборудовала специальным световым оборудованием. Пока время есть, на трибуне горит зеленая лампочка, на последней минуте начинает мигать желтая, когда же время вышло, перед глазами выступающего зажигается красный сигнал.

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Однако практика показывает, что этот регламент соблюдают далеко не все ораторы. Абсолютным рекордсменом по превышению временного лимита выступления стал Фидель Кастро. В 1960 году его выступление на Генассамблее ООН продолжалось 4 часа 29 минут. Достаточно продолжительные речи в разные годы произнесли Муаммар Каддафи и экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, но они не смогли и наполовину приблизиться к Кастро по продолжительности выступления. В последние несколько лет долгими выступлениями неизменно отмечались премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и палестинский президент Махмуд Аббас.

В 2000 году на проходившем в штаб-квартире ООН Саммите тысячелетия Фидель Кастро поднялся на трибуну, вытащил из кармана белый носовой платок и на глазах у изумленной аудитории прикрыл им лампочки, сигнализирующие об истечении времени для выступления. Зная способности Кастро выступать по несколько часов подряд, участники Саммита начали громко аплодировать, приготовившись услышать длинную речь, однако он уложился в 5 минут.

Сотни заседаний и встреч

Заседания Генеральной Ассамблеи, которые будут идти с 09:00 по местному времени до самого вечера, будут сопровождаться множеством мероприятий. По данным секретариата ООН, в течение недели в штаб-квартире всемирной организации пройдут сотни заседаний и двусторонних встреч.

Совет Безопасности ООН 20 сентября проведет министерские дебаты по реформе миротворческих операций, а на следующий день - сразу два заседания. В ходе одного из них, по информации ТАСС, будет принята резолюция, посвященная обеспечению ответственности за преступления, совершенные в Ираке террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Другое будет проводится по инициативе США и будет посвящено проблеме распространения ядерного оружия. Как сообщил ТАСС дипломатический источник в ООН, американская делегация намерена сосредоточить внимание участников дебатов на проблематике КНДР и Ирана.

На полях Генассамблеи пройдет множество двусторонних встреч, в том числе у Сергея Лаврова. Первые переговоры у российского министра состоялись в воскресенье сразу же по прибытии в Нью-Йорк - его собеседником стал Рекс Тиллерсон. Как сообщили в МИД РФ, на встрече обсуждалась сирийская и украинская проблематика.

Подписание антиядерного договора и встреча по Сирии

20 сентября будет открыт для подписания Договор о запрещении ядерного оружия, в разработке которого не принимала участия ни одна из ядерных держав, включая Россию и США. Как сообщил в пятницу руководитель отдела по конвенциям Управления по правовым вопросам ООН Сантьяго Вильялпандо, в первый день подписи под документом поставят более 40 государств, в том числе лидеры Бразилии и Южной Африки.

21 сентября состоится министерская встреча по сирийскому кризису, которая, как сообщил ранее ТАСС постпред РФ при ООН Василий Небензя, будет проходить "в широком формате". Кроме того, в течение недели пройдут встречи "шестерки" с Ираном, конференция в поддержку вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (20 сентября), заседание "ливийского квартета" и министерская встреча БРИКС (21 сентября), совещания по ситуации в Южном Судане, Сомали, Йемене, Ираке. 22 сентября по инициативе Лихтенштейна, Мексики и Франции пройдет заседание, посвященное вопросу использования права вето постоянными членами Совбеза ООН. Также стоит ожидать обсуждения ситуации в Венесуэле и Мьянме.

По словам постпреда РФ, в течение недели высокого уровня в ООН пройдет "огромное количество мероприятий, на все из которых министры и попасть не смогут просто потому, что это не позволяет время". В то же время он отметил, что у России на форуме "достаточно большая делегация" и она примет участие в каждом заседании.

Меры безопасности усилены

Как и в предыдущие годы, приезд высоких гостей в Нью-Йорк серьезно сказывается на жизни мегаполиса, в котором вводятся жесткие меры безопасности. Район Манхэттена, где расположена штаб-квартира ООН, охраняется полицией. С понедельника частично перекрыто движение по Первой авеню, а также пешеходам ограничен доступ в прилегающие к отгороженной зоне кварталы. Жителей расположенных в этом районе домов пропускают только после предъявления документов.

Оцепление привело к возникновению многокилометровых пробок. Власти города советуют жителям в эти дни не пользоваться личными автомобилями и передвигаться на общественном транспорте.