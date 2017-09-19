СМИ: Эрдоган обсудил со Столтенбергом референдум в Курдистане и покупку С-400 у России

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ТАСС, 19 сентября. Президент Турции Тайип Эрдоган, который находится с официальным визитом в США, провел в понедельник встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает телеканал Habertürk.
По его данным, они обсуждали предстоящий референдум о независимости Иракского Курдистана, а также покупку Анкарой у Москвы ЗРС С-400. Подробности их разговора не приводятся.
Плебисцит в курдской автономии намечен на 25 сентября. Багдад выступает против этого, считая решение курдских властей незаконным. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади не исключил ранее военного вмешательства, если запланированный референдум приведет к эскалации насилия, подчеркнув при этом, что не откажется от переговоров с Эрбилем.
Эрдоган 12 сентября сообщил, что Анкара подписала с Россией соглашение о приобретении систем С-400, задаток, по его слова, уже внесен. Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин в интервью ТАСС подтвердил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку зенитных ракетных систем и он готовится к исполнению.