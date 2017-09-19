Лидер курдов: перенос референдума требует гарантий переговоров с Багдадом о независимости

ТАСС, 19 сентября. Принятие решения об отсрочке референдума в Иракском Курдистане требует международных гарантий готовности Багдада вести переговоры о независимости региона, которых пока не получено. Как передает новостной портал Shafaq News со ссылкой на заявление офиса курдского лидера Масуда Барзани, он заявил об этом в понедельник в Эрбиле на встрече с министром обороны Великобритании Майклом Фэллоном.

"Альтернативные варианты, предложенные международным сообществом, призывают нас вести диалог перед референдумом, но они не гарантирует готовности Багдада начать переговоры о независимости, - сказал Барзани. - Поэтому Курдистан будет счастлив приступить к ним после референдума".

В коммюнике также отмечается, что глава региона рассказал британскому министру о "пережитых Курдистаном притеснениях и разногласиях с Багдадом". "Если мы не можем быть хорошими партнерами внутри Ирака, мы должны быть добрыми соседями", - подчеркнул он.

Согласно заявлению канцелярии Барзани, Фэллон, в свою очередь, указал на то, что его страна "настаивает на отсрочке плебисцита и начале диалога между Эрбилем и Багдадом с открытой повесткой дня под международным патронажем".

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Багдад выступает против плебисцита, считая решение курдских властей незаконным.

Премьер Ирака не исключил ранее военного вмешательства в случае, если запланированный референдум приведет к эскалации насилия, подчеркнув при этом, что не откажется от переговоров с Эрбилем.

В понедельник Федеральный суд Ирака по запросу главы кабмина вынес постановление об остановке процедур по его подготовке и проведению.