Лидер курдов: перенос референдума требует гарантий переговоров с Багдадом о независимости

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ТАСС, 19 сентября. Принятие решения об отсрочке референдума в Иракском Курдистане требует международных гарантий готовности Багдада вести переговоры о независимости региона, которых пока не получено. Как передает новостной портал Shafaq News со ссылкой на заявление офиса курдского лидера Масуда Барзани, он заявил об этом в понедельник в Эрбиле на встрече с министром обороны Великобритании Майклом Фэллоном.
"Альтернативные варианты, предложенные международным сообществом, призывают нас вести диалог перед референдумом, но они не гарантирует готовности Багдада начать переговоры о независимости, - сказал Барзани. - Поэтому Курдистан будет счастлив приступить к ним после референдума".
В коммюнике также отмечается, что глава региона рассказал британскому министру о "пережитых Курдистаном притеснениях и разногласиях с Багдадом". "Если мы не можем быть хорошими партнерами внутри Ирака, мы должны быть добрыми соседями", - подчеркнул он.
Согласно заявлению канцелярии Барзани, Фэллон, в свою очередь, указал на то, что его страна "настаивает на отсрочке плебисцита и начале диалога между Эрбилем и Багдадом с открытой повесткой дня под международным патронажем".
Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Багдад выступает против плебисцита, считая решение курдских властей незаконным.
Премьер Ирака не исключил ранее военного вмешательства в случае, если запланированный референдум приведет к эскалации насилия, подчеркнув при этом, что не откажется от переговоров с Эрбилем.
В понедельник Федеральный суд Ирака по запросу главы кабмина вынес постановление об остановке процедур по его подготовке и проведению.