Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лидер курдов: перенос референдума требует гарантий переговоров с Багдадом о независимости

Международная панорама
19 сентября, 0:55 UTC+3 ТАСС

По словам Масуда Барзани, если Эрбиль и Багдад не могут быть хорошими партнерами внутри Ирака, то они должны быть добрыми соседями

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 19 сентября. Принятие решения об отсрочке референдума в Иракском Курдистане требует международных гарантий готовности Багдада вести переговоры о независимости региона, которых пока не получено. Как передает новостной портал Shafaq News со ссылкой на заявление офиса курдского лидера Масуда Барзани, он заявил об этом в понедельник в Эрбиле на встрече с министром обороны Великобритании Майклом Фэллоном.

"Альтернативные варианты, предложенные международным сообществом, призывают нас вести диалог перед референдумом, но они не гарантирует готовности Багдада начать переговоры о независимости, - сказал Барзани. - Поэтому Курдистан будет счастлив приступить к ним после референдума".

В коммюнике также отмечается, что глава региона рассказал британскому министру о "пережитых Курдистаном притеснениях и разногласиях с Багдадом". "Если мы не можем быть хорошими партнерами внутри Ирака, мы должны быть добрыми соседями", - подчеркнул он.

Согласно заявлению канцелярии Барзани, Фэллон, в свою очередь, указал на то, что его страна "настаивает на отсрочке плебисцита и начале диалога между Эрбилем и Багдадом с открытой повесткой дня под международным патронажем".

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Багдад выступает против плебисцита, считая решение курдских властей незаконным.

Премьер Ирака не исключил ранее военного вмешательства в случае, если запланированный референдум приведет к эскалации насилия, подчеркнув при этом, что не откажется от переговоров с Эрбилем.

В понедельник Федеральный суд Ирака по запросу главы кабмина вынес постановление об остановке процедур по его подготовке и проведению.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Ирак Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хакеры атаковали программу CCleaner
2
Хейли: декларацию о реформе ООН подписали 128 стран
3
Минобороны РФ назвало политизированными претензии о нарушении воздушных границ Литвы
4
Лавров предложил главе МИД Швейцарии выпить пару рюмок на полях Генассамблеи ООН
5
Суд арестовал предполагаемую пособницу замглавы ФСИН
6
Порошенко объявил о размещении Украиной облигаций на $3 млрд
7
Автомобиль врезался в толпу в центре Петербурга
Темы дня
Новости партнеров
Реклама