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Белый дом: США и Израиль будут добиваться урегулирования в Сирии с учетом своих интересов

Международная панорама
19 сентября, 1:04 UTC+3 ООН ООН 19, сентября. /ТАСС

При этом американский лидер Дональд Трамп подтвердил "непоколебимую приверженность" Вашингтона обеспечению безопасности Израиля

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердили, что намерены добиваться преодоления кризиса в Сирии таким образом, который учитывает интересы их стран в сфере безопасности. Об этом заявила в понедельник по итогам переговоров Трампа и Нетаньяху пресс-служба Белого дома.

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По ее свидетельству, "две стороны обсудили продолжающееся сотрудничество по спектру вопросов и подчеркнули свою цель, заключающуюся в противодействии пагубному влиянию Ирана в [ближневосточном] регионе и урегулированию кризиса в Сирии таким образом, который соответствует американским и израильским интересам в сфере безопасности".

Кроме того, Трамп и Нетаньяху рассмотрели ход работы, направленной на достижение "прочного израильско- палестинского соглашения о мире", обменялись мнениями насчет "оптимизма в регионе по поводу мира", а также создания экономических условий, способствующих урегулированию ближневосточного конфликта, отметил Белый дом.

Согласно изложенной им информации, Трамп подтвердил "непоколебимую приверженность Соединенных Штатов обеспечению безопасности Израиля".

Нынешняя встреча руководителя американской администрации и главы израильского правительства прошла на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в гостинице Palace.

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Персоны
Трамп, Дональд Нетаньяху, Биньямин
Темы
Кризис в Сирии Генассамблея ООН
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США Иран Сирия Израиль
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