Белый дом: США и Израиль будут добиваться урегулирования в Сирии с учетом своих интересов

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердили, что намерены добиваться преодоления кризиса в Сирии таким образом, который учитывает интересы их стран в сфере безопасности. Об этом заявила в понедельник по итогам переговоров Трампа и Нетаньяху пресс-служба Белого дома.

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По ее свидетельству, "две стороны обсудили продолжающееся сотрудничество по спектру вопросов и подчеркнули свою цель, заключающуюся в противодействии пагубному влиянию Ирана в [ближневосточном] регионе и урегулированию кризиса в Сирии таким образом, который соответствует американским и израильским интересам в сфере безопасности".

Кроме того, Трамп и Нетаньяху рассмотрели ход работы, направленной на достижение "прочного израильско- палестинского соглашения о мире", обменялись мнениями насчет "оптимизма в регионе по поводу мира", а также создания экономических условий, способствующих урегулированию ближневосточного конфликта, отметил Белый дом.

Согласно изложенной им информации, Трамп подтвердил "непоколебимую приверженность Соединенных Штатов обеспечению безопасности Израиля".

Нынешняя встреча руководителя американской администрации и главы израильского правительства прошла на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в гостинице Palace.