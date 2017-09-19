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Участники министерского заседания в ООН потребовали прекратить насилие в Мьянме

Международная панорама
19 сентября, 1:12 UTC+3 ООН ООН 19, сентября. /ТАСС

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал не допустить возвращения власти в республике в руки военных

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Министерское заседание по ситуации в мьянманском штате Ракхайн прошло в понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке по инициативе Великобритании. Участники встречи призвали власти Мьянмы положить конец насилию в регионе, которое вынудило сотни тысяч представителей мусульманской народности рохинджа бежать в соседний Бангладеш.

Выступая на заседании, глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал столкновения и "жуткие нарушения прав человека" в штате Ракхайн "пятном на репутации страны", которая за последние несколько лет "добилась обнадеживающего прогресса в построении демократии". "По этой причине Мьянму не должно удивлять, что она находится под пристальным вниманием международного сообщества, а также в повестке дня Совета Безопасности", - подчеркнул он.

Британский министр призвал не допустить возвращения власти в Мьянме в руки военных. "Поэтому жизненно важно, чтобы [государственный советник и министр иностранных дел Мьянмы, фактически являющаяся политическим лидером страны] Аун Сан Су Чжи и гражданское правительство ясно дали понять, что эти нарушения должны прекратиться", - сказал Джонсон. По его словам, в Лондоне хотят видеть прекращение насилия и немедленное создание условий для оказания гуманитарной помощи населению штата Ракхайн.

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В организованной Соединенным Королевством встрече приняли участие министры иностранных дел Австралии, Бангладеш, Индонезии, Канады и ряда других стран, а также постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. От Мьянмы на заседании присутствовали советник по национальной безопасности и заместитель главы МИД страны.

В письменном комментарии по итогам встречи Хейли назвала состоявшуюся дискуссию продуктивной, однако посетовала на то, что ситуация в штате Ракхайн не улучшается. "Люди по-прежнему сталкиваются с опасностью подвергнуться нападениям или быть убитыми, гуманитарная помощь не доходит до нуждающихся, а невинные мирные жители бегут в Бангладеш", - отметила дипломат. Она призвала правительство Мьянмы "прекратить военные операции, открыть гуманитарный доступ и помочь гражданскому населению вернуться в свои дома".

Ситуация на территории западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Из-за вспышки насилия погибли 414 человек, а в соседнем Бангладеш, по последним данным ООН, уже приняли более 410 тыс. беженцев рохинджа.

Как сообщил в понедельник журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, более 170 тыс. жителей Мьянмы лишены доступа к здравоохранению, а 300 тыс., половина из которых дети младше пяти лет, нуждаются в продовольствии.

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Темы
Генассамблея ООН Столкновения на западе Мьянмы
Персоны
Хейли, Никки Аун Сан Су Чжи Джонсон, Борис
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Канада Мьянма Австралия Бангладеш Индонезия Великобритания
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