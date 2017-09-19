NBC: ЦРУ с санкции Трампа применяет беспилотники против террористов в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа предоставила Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) больше автономии в применении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) военного назначения против террористов в различных точках мира, и не только в зонах вооруженных конфликтов. Об этом сообщила в понедельник телекомпания NBC со ссылкой на действующих и бывших должностных лиц федерального правительства.

Согласно сведениям источников телекомпании, ЦРУ уже некоторое время применяет боевые БПЛА, в том числе в Сирии. Как отмечает NBC, эти операции вряд ли были бы санкционированы во время правления прежнего президента Барака Обамы и подпадают под установленные им ограничения.

Более того, Белый дом настроен еще больше расширить полномочия разведывательного управления в планировании, подготовке и осуществлении ударов с беспилотников. Причем, речь идет о секретных операциях на территории не только стран, охваченных вооруженными конфликтами.

Ранее газета The New York Times сообщала, что директор ЦРУ Майкл Помпео добивается от президента Трампа более широких полномочий в применении БПЛА против террористов в Афганистане и других зонах вооруженных конфликтов. Издание напоминало, что Обама в свое время стремился свести к минимуму число жертв среди мирного населения при ударах американских беспилотников.

Бывший глава вашингтонской администрации президент-демократ Барак Обама в 2014 году отдал приказ о начале кампании по нанесению авиаударов по боевикам ИГ в Ираке. Позже эта операция распространилась и на Сирию.

Одновременно американское правительство в тот момент признавало, что хотело бы опираться при ведении этой операции на отдельную новую резолюцию Конгресса, который, в соответствии с конституцией США, дает разрешение на применение национальных вооруженных сил за рубежом.

Однако предложенный Белым домом проект так и не был рассмотрен, так как большинство республиканцев считали подход Обамы недостаточно эффективным. При Трампе эта операция продолжилась, кроме того, американские военные принимают ограниченное участие в конфликте в Йемене.