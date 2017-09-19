Сенат США запретил использование продукции "Лаборатории Касперского" в госучреждениях

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в понедельник одобрил норму, запрещающую американским федеральным ведомствам использовать программное обеспечение российской компании "Лаборатория Касперского". Данная поправка была включена в законопроект о бюджете Пентагона на 2018 финансовый год, он был принят 89 голосами "за", против него выступили лишь восемь сенаторов.

Таким образом, верхняя палата Конгресса законодательно закрепила решение администрации президента США Дональда Трампа отказаться от продукции этой компании. Автором данной поправки выступила сенатор-демократ Джин Шахин, по ее словам, это позволит ликвидировать "реальную уязвимость" в национальной безопасности США. Ограничение коснется как гражданских, так и военных ведомств.

Теперь эту же меру должны согласовать с Палатой представителей американского Конгресса, только затем она будет отправлена на подпись к президенту США, чтобы обрести силу закона.

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США в среду распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов "Лаборатории Касперского". 11 июля она была исключена из двух списков поставщиков, чью продукцию можно закупать для использования в американских государственных структурах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение властей США вокруг "Лаборатории Касперского" политизированным. Российские власти охарактеризовали нынешние шаги правительства США как проявление нечестных методов конкурентной борьбы.