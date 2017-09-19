Госдеп: США не соревнуются с РФ в борьбе с ИГ в Сирии

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. США не соревнуются с Россией в борьбе в Сирии с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а взаимодействуют с ней. Об этом заявил в понедельник исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Дэвид Саттерфилд на брифинге по итогам министерской встречи по Сирии, прошедшей на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в нью-йоркской гостинице Palace.

"Мы взаимодействуем с Россией с целью нанести поражение ИГ. Это не соперничество и это не конкуренция", - подчеркнул Саттерфилд. По его словам, "создание зон деконфликтации - это часть совместных усилий с Россией по нанесению поражения ИГ".

И. о. помощника госсекретаря США подчеркнул, что переговоры в Женеве по Сирии - эта "та площадка, где должен начаться политический процесс". "Мы призываем оппозиционные силы в Сирии сформировать общую позицию по Сирии в Женеве, которая была бы последовательной", - заявил Саттерфилд.

Как сообщила ранее начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, во встрече по САР приняли участие госсекретарь США Рекс Тиллерсон, министры иностранных дел Великобритании, Франции, Дании, Германии, Италии, Иордании, Турции, Катара, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Канады, Нидерландов, Норвегии и Швеции, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

На вопрос о том, почему на данную встречу не были приглашены представители России, Саттерфилд не дал прямого ответа, указав лишь, что во встрече "участвовали представители государств, разделяющих взгляды на цели в САР, которые состоят в уничтожении ИГ, в стабилизации обстановки и продвижении к созданию независимой Сирии".

По его мнению, международное сообщество направит "значительные средства на восстановление Сирии, когда там будет активно идти политический процесс". "Мы уверены в том, что у всех сторон есть серьезные стимулы для того, чтобы участвовать в политическом процессе", - добавил Саттерфилд.