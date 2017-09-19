Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: ФБР прослушивало экс-главу штаба Трампа до и после выборов 2016 года

Международная панорама
19 сентября, 2:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, сентября. /ТАСС

По данным источников телеканала, часть перехваченных разговоров Пола Манафорта позже была передана спецпрокурору США Роберту Мюллеру

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США вело прослушивание бывшего руководителя избирательного штаба Дональда Трампа - Пола Манафорта. Это делалось до всеобщих выборов в США, состоявшихся в ноябре прошлого года, и после них. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

Смотрите также
Сенат Конгресса США, Вашингтон, 8 июня

Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы

По сведениям ее источников, прослушивание встреч и телефонных разговоров Манафорта велось на основании санкции суда и Закона о прослушиваниях в интересах внешней разведки (FISA). ФБР установило слежку после того, как в 2014 году начало расследование деятельности консалтинговых фирм, оказывавших услуги одной из украинских политических партий. Часть перехваченных бесед Манафорта была в этом году передана команде спецпрокурора США Роберта Мюллера, ведущего разбирательство по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ходе предвыборной кампании в США 2016 года, уточнили источники CNN.

Телекомпания отмечает, что прослушивание продолжалось до тех пор, пока президент Трамп не прекратил общение с экс-руководителем своего избирательного штаба в этом году.

Ранее стало известно, что Мюллер сосредоточил внимание на лицах, связанных с Полом Манафортом. По данным телеканала NBC, сформированное спецпрокурором жюри направило повестки о даче показаний в адрес руководителей пиар-компаний, деятельность которых Манафорт координировал, когда занимал пост советника бывшего украинского президента Виктора Януковича.

Смотрите также

СМИ: сын экс-помощника Трампа стал фигурантом расследования по вмешательству в выборы США

Директор ФБР заявил, что признаков вмешательства в расследование по РФ нет

ABC: уволился участник расследования возможного вмешательства РФ в американские выборы

Трамп пошутил, что его 11-летнего сына могут заставить дать показания о "вмешательстве РФ"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Янукович, Виктор Федорович
Страны
США Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
2
Как предлагали реформировать ООН. Досье
3
Ураган "Мария" усилился до пятой категории
4
Минобороны РФ назвало политизированными претензии о нарушении воздушных границ Литвы
5
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Приморье
6
Ракета комплекса "Искандер-М" запущена на максимальную дальность на учениях "Запад-2017"
7
Пушилин: Украина и США выступили за продолжение войны, отвергнув инициативу России в ООН
Темы дня
Новости партнеров
Реклама