CNN: ФБР прослушивало экс-главу штаба Трампа до и после выборов 2016 года

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США вело прослушивание бывшего руководителя избирательного штаба Дональда Трампа - Пола Манафорта. Это делалось до всеобщих выборов в США, состоявшихся в ноябре прошлого года, и после них. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

По сведениям ее источников, прослушивание встреч и телефонных разговоров Манафорта велось на основании санкции суда и Закона о прослушиваниях в интересах внешней разведки (FISA). ФБР установило слежку после того, как в 2014 году начало расследование деятельности консалтинговых фирм, оказывавших услуги одной из украинских политических партий. Часть перехваченных бесед Манафорта была в этом году передана команде спецпрокурора США Роберта Мюллера, ведущего разбирательство по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ходе предвыборной кампании в США 2016 года, уточнили источники CNN.

Телекомпания отмечает, что прослушивание продолжалось до тех пор, пока президент Трамп не прекратил общение с экс-руководителем своего избирательного штаба в этом году.

Ранее стало известно, что Мюллер сосредоточил внимание на лицах, связанных с Полом Манафортом. По данным телеканала NBC, сформированное спецпрокурором жюри направило повестки о даче показаний в адрес руководителей пиар-компаний, деятельность которых Манафорт координировал, когда занимал пост советника бывшего украинского президента Виктора Януковича.