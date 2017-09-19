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Премьер Сингапура назвал отношения с Китаем приоритетными для АСЕАН

Международная панорама
19 сентября, 3:45 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 19, сентября. /ТАСС

Ли Сянь Лун отметил, что КНР является крупнейшим торговым партнером для большинства государств - членов АСЕАН

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СИНГАПУР, 19 сентября. /ТАСС/. Отношения с Китаем станут приоритетными для Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в будущем году, когда председательство в этой организации перейдет к Сингапуру. Об этом заявил в интервью агентству "Синьхуа" премьер-министр республики Ли Сянь Лун в преддверии начинающегося во вторник визита в КНР.

"Будущий год станет важнейшим в отношениях АСЕАН с Пекином, в частности, исполняется 15 лет с того момента, как Китай стал первым партнером по диалогу для Ассоциации. Тогда же [в 2003 году] были установлены отношения стратегического партнерства", - отметил глава правительства.

"Выступая в качестве координатора в отношениях АСЕАН-КНР, а также председателя Ассоциации в 2018 году, Сингапур постарается максимально активно развивать сотрудничество между сторонами", - подчеркнул Ли Сянь Лун. Одновременно он напомнил, что "Китай является крупнейшим торговым партнером для большинства стран - членов АСЕАН, а также самым крупным источником иностранных туристов для государств организации".

Проблема Южно-Китайского моря

Премьер также обозначил тенденцию постепенного восстановления связей Пекина с некоторыми странами АСЕАН, отношения с которыми достигли "самой низкой точки в прошлом году". Причиной этого, пояснил Ли Сянь Лун, стали территориальные споры в Южно-Китайском море (ЮКМ), в том числе решение арбитражного суда в Гааге (в вердикте говорится, что КНР не имеет "исторических прав" на спорные острова в ЮКМ и большую часть его акватории).

Вместе с тем, по его словам, стороны делают практические шаги в направлении друг друга, в частности, была открыта горячая линия между внешнеполитическими ведомствами ряда государств по проблеме ЮКМ.

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