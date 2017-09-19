Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Могерини: высылка посла КНДР из Испании является внутренним делом страны

Международная панорама
19 сентября, 4:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, сентября. /ТАСС

Глава дипломатии ЕС отказалась комментировать эту тему, отметив, что она "в полной мере относится к национальной юрисдикции"

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Решение властей Испании объявить северокорейского посла персоной нон грата является исключительно внутренним делом Мадрида. Об этом заявила в понедельник на встрече с журналистами в Нью-Йорке верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Могерини был задан вопрос о том, одобряет ли она данный шаг испанских властей и ждет ли каких-либо действий в связи с этим со стороны других государств ЕС. "Этот вопрос в полной мере относится к национальной юрисдикции", - ответила глава дипломатии ЕС.

Ранее в понедельник министерство иностранных дел Испании сообщило о том, что власти страны попросили посла КНДР покинуть страну до конца месяца. "Сегодня был вызван посол КНДР, ему сообщили о том, что он объявлен персоной нон грата и должен покинуть страну до 30 сентября", - указали в ведомстве.

КНДР осуществила 15 сентября очередной запуск баллистической ракеты. Согласно выводам Пентагона, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Оно было проведено лишь через четыре дня после того, как Совет Безопасности принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Могерини, Федерика
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
2
Как предлагали реформировать ООН. Досье
3
СМИ: футболисты ПСЖ Неймар и Кавани едва не подрались в раздевалке после матча с "Лионом"
4
Ураган "Мария" усилился до максимальной категории
5
Сенат США запретил использование продукции "Лаборатории Касперского" в госучреждениях
6
Минобороны РФ назвало политизированными претензии о нарушении воздушных границ Литвы
7
Пушилин: Украина и США выступили за продолжение войны, отвергнув инициативу России в ООН
Темы дня
Новости партнеров
Реклама