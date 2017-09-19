Могерини: высылка посла КНДР из Испании является внутренним делом страны

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Решение властей Испании объявить северокорейского посла персоной нон грата является исключительно внутренним делом Мадрида. Об этом заявила в понедельник на встрече с журналистами в Нью-Йорке верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Могерини был задан вопрос о том, одобряет ли она данный шаг испанских властей и ждет ли каких-либо действий в связи с этим со стороны других государств ЕС. "Этот вопрос в полной мере относится к национальной юрисдикции", - ответила глава дипломатии ЕС.

Ранее в понедельник министерство иностранных дел Испании сообщило о том, что власти страны попросили посла КНДР покинуть страну до конца месяца. "Сегодня был вызван посол КНДР, ему сообщили о том, что он объявлен персоной нон грата и должен покинуть страну до 30 сентября", - указали в ведомстве.

КНДР осуществила 15 сентября очередной запуск баллистической ракеты. Согласно выводам Пентагона, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Оно было проведено лишь через четыре дня после того, как Совет Безопасности принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна.