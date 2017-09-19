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NBC: Тиллерсон проигнорировал встречи с некоторыми делегациями на сессии ГА ООН

Международная панорама
19 сентября, 4:13 UTC+3 ООН ООН 19, сентября. /ТАСС

По данным телеканала, вместо госсекретаря США на встречах присутствовали вице-президент Майкл Пенс, постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли и помощник президента страны Герберт Макмастер

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проигнорировал или отказался участвовать в серии встреч с делегациями других стран в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на этой неделе. Это породило опасение у союзников Вашингтона, что Госдепартамент пустил на самотек внешнюю политику и делегировал ее Белому дому, сообщила в понедельник телекомпания NBC.

Она ссылается на сведения, полученные от семи американских и четырех зарубежных дипломатов на полях сессии ГА ООН. Тиллерсон, проигнорировав серию встреч, вынудил идти на них вице-президента США Майкла Пенса или постоянного представителя при ООН Никки Хейли. Телекомпания обращает внимание на то, что помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, а не госсекретарь, вел в минувшую пятницу спецбрифинг для журналистов в Белом доме, а также сопровождал президента Дональда Трампа на встречах в штаб-квартире ООН в понедельник.

Как сообщила в пятницу газета The New York Times, из-за особенностей подхода Тиллерсона к делу делегация США на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоит из около 140 человек. Это вдвое меньше, чем в прошлом году. Как писала газета, малочисленность делегации США означает, что не состоится серия мероприятий в рамках сессии ГА ООН, которые традиционно проводит американская сторона. Так, группа по делам Африки в делегации была сокращена с 30 до трех дипломатов, группа Центральной и Южной Азии - с 30 до семи. В группах по вопросам прав человека, экологии, киберпространству, военным проблемам и помощи зарубежным странам остались только руководители, уточняет издание.

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Персоны
Хейли, Никки Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Пенс, Майкл (Майк) Макмастер, Герберт
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