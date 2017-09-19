Трамп с трибуны ГА ООН призовет к защите права на суверенитет и сотрудничеству

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник в рамках своего выступления в ходе общеполитических дискуссий на 72-й Генеральной Ассамблее ООН призовет страны соблюдать право на суверенитет, чтобы создавать основу для взаимодействия. Об этом в понедельник журналистам сообщил представитель американской администрации высокого ранга.

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Он напомнил, что внешнюю политику нынешнего американского лидера можно описать как "принципиальный реализм". "Иными словам, это значит смотреть на мир ясным взором, принимать решения, основываясь на результатах, действовать, исходя из рациональных интересов Соединенных Штатов", - отметил представитель. Он напомнил, что Трамп заинтересован не в "создании демократий при помощи военный силы", а в "выстраивании стабильности в мире". "Это достигается за счет более безопасных, более процветающих и суверенных стран", - продолжил чиновник.

Речь Трампа во время общих прений на ГА ООН, продолжил он, станет продолжением его выступлений в Саудовской Аравии и Польше. Президент намерен поднять тему "равного вклада стран при достижении общих целей", при этом суверенитет каждого государства может стать "основой для сотрудничества". Представитель администрации также напомнил о "враждебной активности" КНДР, Ирана. США призывают другие страны "сыграть свою роль в противодействии этим угрозам".

"Президент также обсудит кризис в Венесуэле, терроризм тоже будет одной из центральных тем его речи", - продолжил источник. По его словам, Трамп расскажет о роли США в урегулировании этих проблем, но он также попросит другие страны "стать частью решения". При этом представитель администрации фактически ушел от ответа на вопрос о том, будет ли Трамп упоминать Россию и Китай, в частности, в связи с украинским конфликтом или напряженностью на Корейском полуострове.