Тиллерсон проведет 19 сентября встречу с Лавровым на полях сессии ГА ООН

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ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведет во вторник, 19 сентября, встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Информация об этом приводится в рабочем графике руководителя американского внешнеполитического ведомства, распространенном в понедельник пресс-службой Госдепартамента.
В нем отмечается, что встреча запланирована на 17:00 по местному времени (00:00 мск 20 сентября).
Лавров возглавляет российскую делегацию на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открылась в Нью-Йорке 12 сентября. Рабочая программа министра включает в себя несколько десятков мероприятий высокого уровня и двусторонних встреч. 21 сентября он выступит в ходе общеполитической дискуссии ГА ООН.