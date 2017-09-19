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Тиллерсон проведет 19 сентября встречу с Лавровым на полях сессии ГА ООН

Международная панорама
19 сентября, 4:44 UTC+3

В заявлении Госдепартамента отмечается, что встреча запланирована на 17:00 по местному времени (00:00 мск 20 сентября)

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ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведет во вторник, 19 сентября, встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Информация об этом приводится в рабочем графике руководителя американского внешнеполитического ведомства, распространенном в понедельник пресс-службой Госдепартамента.

В нем отмечается, что встреча запланирована на 17:00 по местному времени (00:00 мск 20 сентября).

Лавров возглавляет российскую делегацию на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открылась в Нью-Йорке 12 сентября. Рабочая программа министра включает в себя несколько десятков мероприятий высокого уровня и двусторонних встреч. 21 сентября он выступит в ходе общеполитической дискуссии ГА ООН.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
Темы
Генассамблея ООН
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