Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хиллари Клинтон допустила возможность оспорить итоги президентских выборов в США

Международная панорама
19 сентября, 5:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, сентября. /ТАСС

При этом экс-госсекретарь отметила, что в Соединенных Штатах нет "соответствующего механизма"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон

© AP Photo/Patrick Semansky

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключает возможность оспорить результаты прошлогодних всеобщих выборов. Об этом она заявила в понедельник в эфире Национального общественного радио США.

Смотрите также
Хиллари Клинтон

"Что произошло": главные отрывки из новой книги Хиллари Клинтон

"Я не знаю, есть ли правомерный конституционный путь поступить так", - сказала демократ Клинтон, проигравшая на выборах республиканцу Дональду Трампу, отвечая на соответствующий вопрос. Ведущий Терри Кросс повторно задал этот вопрос, переформулировав его с учетом гипотетической ситуации, заключающейся в том, что приписываемое Москве вмешательство в ход предвыборной кампании в США окажется более глубоким, чем считается. "Нет, я бы не исключила [возможность оспорить результаты голосования]", - ответила Клинтон.

Она позднее сослалась на мнение экспертов и ученых, считающих такой вариант все же вероятным. "Я просто не считаю, что у нас есть такой механизм", - добавила бывшая первая леди.

Клинтон возглавляла Госдепартамент с 2009 по 2013 год. 12 апреля 2015 года она объявила о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах от Демократической партии. По результатам голосования коллегии выборщиков Клинтон проиграла Трампу (304 голоса против 227), но при этом по числу голосов избирателей опередила республиканца (48,07% против 45,99%).

Смотрите также

CNN: Хиллари Клинтон высказалась за упразднение коллегии выборщиков

Хиллари Клинтон в мемуарах сравнила себя с королевой из "Игры престолов"

Клинтон утверждает, что Россия все же причастна к ее поражению на выборах

Хиллари Клинтон рассказала о своей самой большой ошибке, повлиявшей на предвыборную гонку

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: футболисты ПСЖ Неймар и Кавани едва не подрались в раздевалке после матча с "Лионом"
2
Хиллари Клинтон допустила возможность оспорить итоги президентских выборов в США
3
Ураган "Мария" усилился до максимальной категории
4
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
5
Пушилин: Украина и США выступили за продолжение войны, отвергнув инициативу России в ООН
6
Хейли: декларацию о реформе ООН подписали 128 стран
7
NBC: Тиллерсон проигнорировал встречи с некоторыми делегациями на сессии ГА ООН
Темы дня
Новости партнеров
Реклама