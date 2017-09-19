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На юго-западе Хоккайдо развернут комплексы Patriot PAC-3 из-за ракетных пусков КНДР

Международная панорама
19 сентября, 5:58 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 19, сентября. /ТАСС

Глава минобороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что такое решение было принято для обеспечения безопасности местного населения

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ТОКИО, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Японии приняло решение развернуть комплексы ПРО Patriot PAC-3 рядом с городом Хакодате на юго-западном побережье острова Хоккайдо из-за регулярных ракетных запусков КНДР. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио глава ведомства Ицунори Онодэра.

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"Поскольку есть вероятность дальнейших пусков ракет, которые будут пролетать в этом районе, мы намерены принять все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей", - сказал он. Хакодате является наиболее близким крупным населенным пунктом к траектории полета северокорейских ракет, запущенных 29 августа и 15 сентября.

Как сообщило во вторник агентство Kyodo, Силы самообороны уже начали переброску установок с военной базы в городе Якумо в 80 км от Хакодате. Их развертывание должно завершиться в течение дня. О количестве комплексов, которые будут дислоцированы в этом районе Хоккайдо, не сообщается.

Япония обладает двухуровневой системой ПРО. Оснащенные системами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на средней части ее траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием Patriot PAC-3, которые должны перехватить ракету на заключительном этапе ее полета. Дальность этой системы не превышает нескольких десятков километров.

КНДР 29 августа и 15 сентября провела два пуска баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12" в направлении Тихого океана. В обоих случаях они пролетели над юго-западной частью Хоккайдо.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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