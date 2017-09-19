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Мун Чжэ Ин призвал ООН содействовать мирному разрешению кризиса на Корейском полуострове

Международная панорама
19 сентября, 6:35 UTC+3 ООН ООН 19, сентября. /ТАСС

Генсек всемирной организации Антониу Гутерриш в свою очередь обещал приложить все усилия для того, чтобы найти решение данной проблемы путем мирного диалога

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество должно скоординировать свои усилия и заставить КНДР отказаться от ракетно-ядерной программы. Об этом заявил в понедельник президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в ходе встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщил журналистам по окончании переговоров пресс-секретарь южнокорейского лидера Пак Су Хён.

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© EPA/USFK

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"Мун Чжэ Ин высоко оценил быстрое и единогласное принятие 11 сентября новой резолюции Совета Безопасности ООН [в отношении КНДР] и подчеркнул необходимость дальнейшей совместной работы международного сообщества для строгой реализации этого документа на практике", - отметил Пак Су Хён.

Президент Республики Корея также попросил Гутерриша оказать содействие в "мирном, фундаментальном и всеобъемлющем" разрешении проблемы, вызванной ядерной программой КНДР.

Генсек ООН в ответ признал серьезность этого вопроса и подтвердил необходимость жестких мер в отношении Пхеньяна. Гутерриш обещал приложить все усилия для того, чтобы найти решение данной проблемы путем мирного диалога.

В ходе встречи стороны обсудили и такие вопросы, как борьба с изменением климата и международным терроризмом, а также проблему беженцев, добавил Пак Су Хён.

Президент Республики Корея прибыл в понедельник в Нью-Йорк для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Мун Чжэ Ин
Темы
Генассамблея ООН Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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