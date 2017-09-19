Мун Чжэ Ин призвал ООН содействовать мирному разрешению кризиса на Корейском полуострове

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество должно скоординировать свои усилия и заставить КНДР отказаться от ракетно-ядерной программы. Об этом заявил в понедельник президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в ходе встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщил журналистам по окончании переговоров пресс-секретарь южнокорейского лидера Пак Су Хён.
"Мун Чжэ Ин высоко оценил быстрое и единогласное принятие 11 сентября новой резолюции Совета Безопасности ООН [в отношении КНДР] и подчеркнул необходимость дальнейшей совместной работы международного сообщества для строгой реализации этого документа на практике", - отметил Пак Су Хён.
Президент Республики Корея также попросил Гутерриша оказать содействие в "мирном, фундаментальном и всеобъемлющем" разрешении проблемы, вызванной ядерной программой КНДР.
Генсек ООН в ответ признал серьезность этого вопроса и подтвердил необходимость жестких мер в отношении Пхеньяна. Гутерриш обещал приложить все усилия для того, чтобы найти решение данной проблемы путем мирного диалога.
В ходе встречи стороны обсудили и такие вопросы, как борьба с изменением климата и международным терроризмом, а также проблему беженцев, добавил Пак Су Хён.
Президент Республики Корея прибыл в понедельник в Нью-Йорк для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.