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Президент Колумбии выразил готовность содействовать мирной смене власти в Венесуэле

Международная панорама
19 сентября, 7:34 UTC+3 ООН ООН 19, сентября. /ТАСС

Хуан Мануэль Сантос заявил, что военное вмешательство в дела Венесуэлы "не будет иметь поддержку со стороны Латинской Америки"

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Колумбия обеспокоена ситуацией в Венесуэле и будет в координации с другими государствами региона способствовать мирному переходу власти в соседней стране ради блага венесуэльского народа. Об этом сообщил в понедельник президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос по итогам организованной в Нью-Йорке президентом США Дональдом Трампом встречи, на которой также присутствовали первые лица Бразилии, Панамы и Аргентины.

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"Всех нас беспокоит то, что происходит в Венесуэле. Мы хотим защитить венесуэльский народ, чтобы была восстановлена демократия. Мы обсудили необходимость и форму координации между странами для содействия мирному демократичному переходу [власти] при сохранении стабильности", - заявил колумбийский лидер.

По его словам, Колумбия больше остальных стран заинтересована в благополучном решении ситуации в соседней стране. Отвечая на вопросы журналистов, колумбийский лидер отметил, что по результатам встречи глав латиноамериканских стран с Дональдом Трампом "не было выработано никаких конкретных мер, а была достигнута договоренность координироваться, работать в команде, делиться с остальными своим мнением".

На вопрос о дополнительных мерах, которые страны могли бы предпринять для "мирного перехода власти" в Венесуэле, президент Сантос ответил, что "для нас очень важно, чтобы это прошло мирным и демократичным путем". "Я еще раз заявил президенту Трампу, что какое-либо военное вмешательство [во внутренние дела Венесуэлы] не будет иметь поддержку со стороны Латинской Америки", - подчеркнул президент Сантос.

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Персоны
Трамп, Дональд Сантос, Хуан Мануэль
Темы
Генассамблея ООН Политический кризис в Венесуэле
Страны
США Панама Бразилия Колумбия Аргентина Венесуэла
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