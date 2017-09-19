Президент Колумбии выразил готовность содействовать мирной смене власти в Венесуэле

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Колумбия обеспокоена ситуацией в Венесуэле и будет в координации с другими государствами региона способствовать мирному переходу власти в соседней стране ради блага венесуэльского народа. Об этом сообщил в понедельник президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос по итогам организованной в Нью-Йорке президентом США Дональдом Трампом встречи, на которой также присутствовали первые лица Бразилии, Панамы и Аргентины.

"Всех нас беспокоит то, что происходит в Венесуэле. Мы хотим защитить венесуэльский народ, чтобы была восстановлена демократия. Мы обсудили необходимость и форму координации между странами для содействия мирному демократичному переходу [власти] при сохранении стабильности", - заявил колумбийский лидер.

По его словам, Колумбия больше остальных стран заинтересована в благополучном решении ситуации в соседней стране. Отвечая на вопросы журналистов, колумбийский лидер отметил, что по результатам встречи глав латиноамериканских стран с Дональдом Трампом "не было выработано никаких конкретных мер, а была достигнута договоренность координироваться, работать в команде, делиться с остальными своим мнением".

На вопрос о дополнительных мерах, которые страны могли бы предпринять для "мирного перехода власти" в Венесуэле, президент Сантос ответил, что "для нас очень важно, чтобы это прошло мирным и демократичным путем". "Я еще раз заявил президенту Трампу, что какое-либо военное вмешательство [во внутренние дела Венесуэлы] не будет иметь поддержку со стороны Латинской Америки", - подчеркнул президент Сантос.