Фрегат ВМС Канады прибыл в Западную Европу на учения НАТО

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ОТТАВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Фрегат Военно-морских сил Канады HMCS Montreal прибыл в Западную Европу для участия в международных учениях под руководством США, НАТО и Великобритании. Об этом говорится в сообщении канадского министерства национальной обороны, которое в понедельник поступило в представительство ТАСС.
В нем отмечается, что с 24 сентября по 18 октября он будет задействован в проводимых США и НАТО в Атлантике маневрах Formidable Shield 17. В них также примут участие военные корабли из Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, США и Франции. Затем HMCS Montreal поучаствует в маневрах Joint Warrior 17-2, руководство которыми будет осуществлять Великобритания. Эти учения запланированы с 30 сентября по 12 октября текущего года.
В коммюнике говорится, что канадский фрегат за время маневров будет отрабатывать совместные стрельбы, действия противолодочного характера и минирование. Также участники Formidable Shield 17 и Joint Warrior 17-2 отработают механизмы по противоракетной защите объектов на европейском театре потенциальных военных действий.
"Фрегат HMCS Montreal пробудет в акваториях Северной Атлантики и Северного моря с сентября до начала декабря 2017 года", - уточнили в министерстве национальной обороны Канады.
Оттава стала активно направлять своих военных в Европу после начала кризиса на Украине в 2014 году. В частности, тогда канадские истребители СF-18 были размещены на нескольких базах НАТО в Восточной Европе, а военные инструкторы из Канады с 2015 года обучают украинских солдат. Кроме того, в Латвии находится батальон НАТО, руководство которым поручено канадскому командованию.