Верховную раду взяли под усиленную охрану из-за ожидаемого митинга сторонников Саакашвили

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КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Полиция взяла утром во вторник под усиленную охрану комплекс правительственных зданий и Верховной рады на улице Грушевского в Киеве из-за ожидаемого митинга экс-губернатора Одессой области Украины и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и его сторонников.
Как передает корреспондент ТАСС с места событий, перекрыто движение по улице Грушевского, сотни правоохранителей двумя кордонами выстроились на подходах к Раде. На близлежащих улицах из автобусов высаживаются бойцы Нацгвардии.
Ранее сторонники Саакашвили заявили, что намерены добиваться разрешения лидеру движения "Рух новых сил" выступить перед депутатами. Начало акции запланировано на 10:00 мск.
Кроме членов "Руха новых сил" к стенам Рады во вторник со своими требованиями выйдут и медработники. Как заявила накануне глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, в Киев приедут более 10 тысяч работников медицинский учреждений со всех регионов Украины.