Конституционная ассамблея: силовики в Венесуэле не нарушали закон в ходе протестов

ТАСС, 19 сентября. Силы безопасности Венесуэлы действовали в соответствии с положениями конституции во время антиправительственных протестов, начавшихся в стране в начале апреля. Об этом заявила в понедельник в венесуэльской столице председатель Конституционной ассамблеи (КА) южноамериканской республики Дельси Родригес, сообщило агентство EFE.

"В Комиссию правды представлены в письменной форме и в виде записей [сведения], которые подтверждают, что действия наших сил безопасности осуществлялись в полном соответствии с конституцией республики и с законами", - отметила Родригес. По ее словам, "абсолютно исключено", что во время манифестаций правоохранительным органам отдавались приказы, которые могли привести к злоупотреблению полномочиями по отношению к участникам протестов.

В то же время Родригес указала, что КА приняла решение тщательно изучить жалобы, поступившие из северного штата Миранда в адрес Национальной боливарианской гвардии. Их авторы утверждают, что там во время манифестаций якобы было допущено превышение полномочий силовиками.

С начала апреля в Венесуэле начались самые крупные за последние годы антиправительственные выступления. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента, контролируемого оппозицией. Жертвами насилия в ходе протестов стали более 120 человек, тысячи получили ранения.

Объявленное в мае решение президента страны Николаса Мадуро о созыве КА, причем без проведения референдума, обострило ситуацию. Оппозиция бойкотировала состоявшиеся 30 июля выборы в этот орган, отказалась признавать их итоги, а также результаты работы Ассамблеи.