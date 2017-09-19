СМИ: сирийские войска отбили атаку террористов на севере провинции Хама

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ТАСС, 19 сентября. Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев отразили во вторник попытку террористов прорваться к провинциальному центру Хама (220 км от Дамаска). Как передал новостной портал Suriya al-N, позиции правительственных сил к северо-востоку от города подверглись нападению боевиков экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и связанных с ней бандформирований. По его информации, атака была отбита на участке фронта Маан-Абу-Самра, террористы понесли потери убитыми и ранеными.