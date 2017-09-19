Президент Болгарии призвал ООН ускорить процесс принятия решения при кризисах

Почти миллион заявок подано на покупку билетов на матчи ЧМ-2018Спорт 19 сентября, 12:11
ФАС продлила срок рассмотрения заявки об объединении "Яндекс.Такси" и UberЭкономика и бизнес 19 сентября, 12:02
ФАС проводит анализ ранжирования ответов в поисковых системах Google и "Яндекс"Экономика и бизнес 19 сентября, 11:59
Власти Новосибирской области не намерены запрещать показ "Матильды", несмотря на угрозыКультура 19 сентября, 11:49
Федеральная грузовая компания в августе увеличила объем перевозок на платформах на 21%Транспорт 19 сентября, 11:47
Француз Окон продлил контракт с командой "Формулы-1" "Форс Индия" на сезон-2018Спорт 19 сентября, 11:41
Сельский стартап: оставить Латвию ради нижегородской глубинкиВ стране 19 сентября, 11:28
"Рособоронэкспорт" с начала года законтрактовал более 100 тысяч автоматов КалашниковаЭкономика и бизнес 19 сентября, 10:58
Будогосский заявил, что у него нет оснований покидать пост главы судейского корпуса РФССпорт 19 сентября, 10:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОФИЯ, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев считает, что ООН должна увеличить эффективность своей работы и ускорить процесс принятия решения при кризисах. Об этом он заявил на брифинге перед болгарскими СМИ в Нью-Йорке, сообщает во вторник пресс-служба главы государства.
"Члены ООН должны представить свои предложения и договориться о реформах, которые увеличат эффективность работы ООН и ускорят процесс принятия решения при кризисах. Кризисы возникают и развиваются очень быстро, а достижение консенсуса иногда требует очень много времени", - сказал Радев.