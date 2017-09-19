Президент Болгарии призвал ООН ускорить процесс принятия решения при кризисах

СОФИЯ, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев считает, что ООН должна увеличить эффективность своей работы и ускорить процесс принятия решения при кризисах. Об этом он заявил на брифинге перед болгарскими СМИ в Нью-Йорке, сообщает во вторник пресс-служба главы государства.

"Члены ООН должны представить свои предложения и договориться о реформах, которые увеличат эффективность работы ООН и ускорят процесс принятия решения при кризисах. Кризисы возникают и развиваются очень быстро, а достижение консенсуса иногда требует очень много времени", - сказал Радев.