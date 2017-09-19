Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Болгарии призвал ООН ускорить процесс принятия решения при кризисах

Международная панорама
19 сентября, 10:57 UTC+3 СОФИЯ СОФИЯ 19, сентября. /ТАСС

Румен Радев отметил быстрое возникновение кризисов и призвал находить эффективные способы для достижения консенсуса

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОФИЯ, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев считает, что ООН должна увеличить эффективность своей работы и ускорить процесс принятия решения при кризисах. Об этом он заявил на брифинге перед болгарскими СМИ в Нью-Йорке, сообщает во вторник пресс-служба главы государства.

"Члены ООН должны представить свои предложения и договориться о реформах, которые увеличат эффективность работы ООН и ускорят процесс принятия решения при кризисах. Кризисы возникают и развиваются очень быстро, а достижение консенсуса иногда требует очень много времени", - сказал Радев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Генассамблея ООН - 2017
Страны
Болгария
Персоны
Радаев, Валерий Васильевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: ходок Иванов погиб от ножа пьяного мужчины, защищая девушек
2
Задержан подозреваемый в убийстве спортсмена-ходока в Москве
3
МВД сообщило о ликвидации крупнейшего интернет-магазина наркотиков
4
Обвиняемого в убийстве спортсмена в Хабаровске отправят в СИЗО
5
Все операторы отправили в ФАС предложения по отмене внутрисетевого роуминга
6
Порошенко заявил, что Сенат США одобрил выделение Украине $500 млн на оборону
7
Ураган "Мария" усилился до максимальной категории
Темы дня
Новости партнеров
Реклама